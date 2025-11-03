Este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se presentará con cielo parcialmente nublado y calor. De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas oscilarán entre los 18 y los 29 grados, con viento del norte y una humedad relativa del 90%.

Para el martes se espera inestabilidad. Podrían registrarse tormentas aisladas entre la mañana y la tarde y chaparrones por la noche. Con respecto a las temperaturas se espera una mínima de 19 grados y una máxima de 25 grados y viento del este rotando hacia el norte.

El miércoles el cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 13 grados y una máxima de 21 grados y viento del sureste.