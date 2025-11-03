El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este lunes una serie de alertas por tormentas fuertes, con posible caída de granizo y ráfagas para Buenos Aires y otras cuatro provincias.

La advertencia del SMN rige para zonas de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis y Mendoza.

De acuerdo al organismo, la zona será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 kilómetros por hora, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo.

En estas zonas se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 55 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.





Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes