En la previa del inicio del juicio oral en la denominada "Causa Cuadernos", el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, aseguró que el expediente "pasará a la historia como la vergüenza judicial más grande que tuvo la democracia". La expresidenta está acusada de formar parte de una asociación ilítica de recaudación de coimas.

Consultado por la 750 sobre el proceso que se inicia este jueves y podría durar dos años, Dalbón dijo que no cree que haya grandes sorpresas, ya que, como pasó en en Vialidad, considera que "la sentencia ya está escrita" desde este momento, y que los jueces solo van a buscar cómo acomodar la situación acorde a la condena.

“Lo que tiene Cristina no es una cuestión con la causa Cuadernos, ni Vialidad, ni Memorándum, sino que tiene una persecución. La causa Cuadernos pasará a la historia como la vergüenza judicial más grande que tuvo la democracia”, comenzó señalado de forma contundente.

Y añadió un dato alarmante: “A mí me llamó Cúneo Libarona (años trás) y me dijo que le avise a Cristina que su cliente iba a mentir porque si no se tenía que quedar preso. Esta es una realidad. Y me lo dijo el exministro de Justicia”.

Cabe destacar que la defensa alega un sinfín de irregularidades, por ejemplo, que la principal prueba con la que cuentan, un libro escrito presuntamente por el chofer Oscar Centeno con todas las presuntas coimas recolectadas, fue modificado en más de 1.500 ocasiones, cambiando nombres, fechas y direcciones.

Además, denuncian que los empresarios que declararon en la causa lo hicieron bajo una red de extorsión mediante la que le decían qué tenían que decir y de qué modo bajo la amenaza de graves consecuencias judiciales si no hacían lo solicitado.

Por eso Dalbón no dudó en asegurar que se trata de una “causa armada”, parte de un “Plan Cóndor 2 que se hace con togas”. “Y es una más que vamos a tener que pasar hasta que la justicia internacional lo pueda revertir”, afirmó.

Luego, añadió: “Inventaron la causa Cuadernos y solo fue para escribir una condena que ya está dictada. Es solo venganza. Es lo mismo que Vialidad. No van a encontrar a Cristina como la jefa de una asociación ilícita. Y como no la van a encontrar, van a buscar la situación para clavarle una segunda condena”.

Por eso el abogado remarcó la importancia de buscar respuestas en los tribunales internacionales: “La verdad es que trabajar así, en la justicia argentina, se hace cuesta arriba. Por eso estamos trabajando en los tribunales internacionales para que Argentina se de cuenta de que en algún momento quienes hacen estas maniobras van a tener algún problema”.

“En algún momento la verdad se impone. Puede haber mucha injusticia en el medio, pero en algún momento esto va a caer. Porque no pueden ser todos corruptos. Deberíamos encontrar algún juez con vocación y honor”, añadió.

Y finalizó: “Estamos encontrando una justicia que no nos permite trabajar. Es una causa donde la condena está escrita. Por eso tenemos que seguir trabajando lo que empezamos a trabajar en Madrid para conseguir el aval de un dictamen internacional de la violación de las garantías constitucionales e intentar que se revise este juicio. Y es vinculante para que Argentina anule la sentencia. Lo mismo vamos a tener que hacer con otras sentencias que vengan”.