La novela Matate, amor de Ariana Harwicz, escrita y publicada con grandes dificultades en 2012, ha recorrido un camino notable hasta convertirse en una película de renombre internacional. En sus inicios, Harwicz enfrentó el rechazo editorial, pero persistió hasta que su obra captó la atención del público, primero en formato de libro, luego en teatro y ahora en cine con la producción de Martin Scorsese. La historia, adaptada al séptimo arte bajo el título original de Die, My Love y protagonizada por figuras estelares como Jennifer Lawrence y Robert Pattinson, no solo fue acogida por los festivales más selectos, sino que prometió abrir una discusión más franca sobre temas delicados como la maternidad y la salud mental.

El origen singular y los desafíos de la publicación

A principios de 2012, Matate, amor fue autopublicada en Argentina debido a la falta de interés de las editoriales. Ariana Harwicz, con la ayuda financiera de su familia, editó los primeros cientos de copias en medio de una serie de inconvenientes. Este acto de valentía literaria resultó provechoso, ya que la novela rápidamente despertó interés dentro del circuito independiente. Su estilo oscuro y provocativo hacía eco de una especie de protesta contra las expectativas establecidas sobre la maternidad. La voz única de Harwicz conectó con un público que valoraba el texto no solo como una obra literaria, sino también como un manifiesto fuera de lo común.

La transformación internacional

Con el tiempo, y después de una reimpresión con Mardulce y una adaptación teatral en 2018, Matate, amor se tradujo a varios idiomas. El reconocimiento internacional llegó cuando la versión en inglés, Die, My Love, fue nominada a premios prestigiosos. Estos logros propiciaron que la novela fuera considerada por Martin Scorsese y Jennifer Lawrence para su adaptación cinematográfica. La transición de las páginas a la pantalla mantuvo la esencia del original, pero también aportó una frescura narrativa poco común para el cine. La directora Lynne Ramsay preservó el núcleo perturbador del libro con una fidelidad notable.

Contradicciones y censura en el camino

La llegada de Matate, amor al público global no estuvo exenta de controversias. Algunos han criticado la obra por su título provocativo, lo que llevó a varias plataformas a restringir su acceso. Estos episodios de censura subrayan la tensión aún presente entre el arte radical y la sensibilidad comercial.

Además, Harwicz enfrentó señalamientos legales en Francia, donde una madre utilizó fragmentos de la novela para argumentar que encontraba reflejado su propio rechazo a la maternidad. Aun así, el éxito de la novela y su adaptación demuestra que, al confrontar y exponer las luces y sombras de la maternidad, se pueden iniciar conversaciones necesarias que evitan los rodeos convencionales.

Una resonancia definitiva en el cine

La narrativa visual y la interpretación destacada de Jennifer Lawrence ofrecen una visión contundente sobre la maternidad y el desgaste emocional. Junto a Robert Pattinson, el drama rompe los moldes de las representaciones habituales, invitando al espectador a una experiencia inusualmente cercana y cruda.

Esta exploración honesta y visceral sobre la salud mental posparto sentará un precedente para futuras producciones que busquen abordar la maternidad de una forma más auténtica y libre de artificios. La película, descrita como un viaje hacia lo desconocido del autoconocimiento, es una osadía estética necesaria e intemporal.

