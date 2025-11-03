El diputado nacional por el bloque MID —y exintegrante de La Libertad Avanza—, Oscar Zago, analizó este lunes por la 750 el escenario post-electoral y lanzó una advertencia al gobierno de Javier Milei, al afirmar que lejos de un “cheque en blanco”, el pueblo en las urnas le dio “cuotas” que pueden gastarse de acá a unos pocos meses si no se administra bien el país.

Zago dijo que "lo que ha pasado es que la gente te da un voto de confianza, pero porque no quiere volver a los pasados". "Nadie quiere volver a la hiperinflación, al 2001, a la recesión, a la inflación de Alberto Fernández. Nadie quiere volver atrás”, remarcó.

“Te da un voto de confianza porque mira el pasado y se asusta. Pero ese es un voto para reflexionar. No te dan cheques en blanco, te dan cuotas. Y eso puede ser seis meses. Y cuando no hay resultado, vienen a buscar el producto. Y el producto es la política”, afirmó de cara al 2027.

La reflexión llegó después de ser consultado sobre la situación similar que vivió el Gobierno de Mauricio Macri en las elecciones de medio término, que también cosechó un importante triunfo, pero que se chocó contra la pared del malestar social y los nulos resultados económicos positivos.

Por eso, Zago afirmó: “Porque saben que si no hay desarrollo, no hay ocupación, los parches son parches. Y lo hemos vivido 100 veces en Argentina. ¿Cuántos momentos hubo de buenas cosechas? No alcanza. ¿Alcanzan para reparar todas las rutas? Porque esta la van a poder sacar. Es un desastre”.

Y añadió: “¿Hasta cuándo va a funcionar si no invertís? Tienen que venir grandes inversiones. ¿La desocupación se resuelve con las grandes cosechas? Hay acuerdos que deben ser generalizados. Tiene que haber consensos. No podemos seguir así”.

En esta línea, dijo: “Tenemos un presupuesto y no están las tres leyes que votamos en discapacidad, pediátrica y educación. Y eso lo decretó el Congreso. No es que estoy crítico a un Gobierno, estoy crítico a todo. Los argentinos nos necesitan a todos. La oposición tiene que ser consciente de la situación que vive el país. Todos. Porque están metidos todos”.

Sobre esta idea, finalmente, dijo sobre la llegada de Diego Santilli al Gobierno: “Conozco que va a ser un buen ministro. Y lo espero. Porque el país lo necesita. Necesita buscar a alguien que tienda puentes y haga mucho más consenso de lo que se vino haciendo hasta este momento”.