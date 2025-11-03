Luego de ser designado como Jefe de Gabinete en vez de sentarse en la banca para la que fue electo en la Legislatura de la ciudad, Manuel Adorni salió a decir que su postulación a diputado porteño no había sido lo que en rigor de verdad fue: una candidatura testimonial.

“Testimonial es cuando vos estafás al electorado poniéndote en una boleta, haciendo que la gente te elija, y sabiendo que los estás engañando porque no vas a asumir”, definió con el rostro inmutable para persuadir a su entrevistador de que él no había hecho eso mismo que a todas luces hizo.

La contradicción que ensayó durante una charla por LN+ fue un intento de autodefensa frente a la lluvia de críticas que recibió por incumplir su promesa de campaña: "En caso de ser electo, si la gente me elige, voy a dar un paso al costado y me enfocaré en la Legislatura porteña a partir del 10 de diciembre”, había dicho en abril.





Pero finalmente no lo hizo e insistió con disparatadas explicaciones para justificarse a él y a Diego Santilli, quien también fue electo como diputado, pero terminó designado como ministro del Interior: “La testimonial es aquello a lo que vos te presentás como candidato sabiendo que no vas a asumir y teniendo un destino adonde ir. No fue el caso de Santilli y no es mi caso. Ante el llamado del Presidente para colaborar en determinado lugar, uno se debe al Presidente”, cerró.

Seguir leyendo: