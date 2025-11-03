El flamante canciller Pablo Quirno recibió este lunes en el Palacio San Martín al nuevo embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, quien presentó copia de sus cartas credenciales. “Es un honor recibirlo en una etapa de máximo nivel de relacionamiento bilateral”, publicó la Cancillería argentina, en un mensaje que destacó el “impulso conjunto” de los presidentes Javier Milei y Donald Trump.

La ceremonia marcó el inicio formal de la misión diplomática del nuevo representante estadounidense, designado por Trump en marzo y confirmado por el Senado en septiembre.

El mensaje de Lamelas en X.





Lamelas llegó al país el fin de semana y, a través de su cuenta en X, anunció que se reunirá en los próximos días con Milei para “profundizar la cooperación entre ambas naciones”.

Un embajador para el nuevo rumbo

El desembarco de Lamelas coincide con una etapa de fuerte alineamiento político y económico con Washington, promovido por el propio Milei. Desde el Gobierno destacan la “excelente sintonía” con la administración republicana y aseguran que la relación bilateral atraviesa su mejor momento en décadas.

Javier Milei junto a Peter Lamelas.





Médico de formación, sin experiencia en la diplomacia, y vecino de Trump, Lamelas llega a Buenos Aires con la tarea de consolidar una agenda centrada en inversiones tecnológicas, energía y defensa.

Entre los temas que podrían integrar esa agenda aparece el proyecto Stargate Argentina, una iniciativa de Sur Energy y OpenAI que el Gobierno presentó como un hito en cooperación tecnológica, aunque la empresa dirigida por Sam Altman relativizó su participación.

Seguí leyendo: