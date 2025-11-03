Agustina Cruz, ganadora de la primera edición del premio La Rosa Blanca, organizado por el Museo del Holocausto de Buenos Aires y la Embajada de los Estados Unidos en Argentina viajó a Washington DC como parte del premio.

El premio La Rosa Blanca nació como una iniciativa del presidente del Museo Marcelo Mindlin y el exembajador Marc Stanley, con el objetivo de reconocer acciones antidiscriminatorias llevadas a cabo por alumnos de todo el país. Agustina ganó por el desarrollo de una campaña de concientización contra la discriminación a la comunidad gitana de Palpalá, su ciudad natal.

En este video, Agustina relata su experiencia yaprendizaje durante el viaje.

"Desde el Museo estamos orgullosos de poder trabajar codo a codo junto a Agustina y miles de estudiantes de todo el país que recorren diariamente nuestra exhibición, y de esa manera, refuerzan el compromiso por una sociedad libre de todo tipo de discriminación." -señalaron desde el Museo del Holocausto de Buenos Aires.