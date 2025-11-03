La Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes, dictó prisión preventiva para Pablo Laurta, señalado como responsable de la muerte de la madre de su hijo, Luna Giardina, de 26 años, y de Mariel Zamudio, de 54, madre de la joven. Ambos crímenes fueron calificados como homicidio con alevosía y violencia de género, además de la violación de domicilio. Laurta permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

Los homicidios ocurrieron el 8 de octubre, cuando Laurta ingresó a la vivienda de las víctimas con la intención de llevarse al hijo que tuvo con Giardina. A pesar de denuncias previas por acoso y hostigamiento, los crímenes se consumaron y el acusado se fugó con el menor. La Justicia activó el Alerta Sofía, ampliando la búsqueda a varias provincias y logrando su detención.

Investigación y causas vinculadas

Laurta ya había sido imputado por el asesinato del remisero Matías Sebastián Palacio en Concordia, por el cual se le habían impuesto 120 días de prisión preventiva. Durante esa investigación se hallaron restos humanos que podrían pertenecer a la víctima, y el caso sigue bajo análisis.

En recientes declaraciones, Laurta sostuvo que “hizo lo necesario para rescatar a su hijo”, palabras que contrastan con la gravedad de los delitos que se le imputan.