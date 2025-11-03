Al hablar en la homilía de la misa inaugural de la asamblea episcopal que se realiza durante toda la presente semana en Pilar (Prov. de Buenos Aires), el titular de la Conferencia Episcopal (CEA), el arzobispo mendoncino Marcelo Colombo, se apoyo en un texto del evangelio de San Lucas para referir que Jesús, invitado a una fiesta “en la casa de un importante jefe de los fariseos”, aprovechó la oportunidad para darle “al anfitrión un consejo exigente y desconcertante, poniendo en cr“al banquete debe invitarse a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, es decir, a los pobres y a los impuros, contra tantas prescripciones vigentes”.