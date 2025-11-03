Al hablar en la homilía de la misa inaugural de la asamblea episcopal que se realiza durante toda la presente semana en Pilar (Prov. de Buenos Aires), el titular de la Conferencia Episcopal (CEA), el arzobispo mendoncino Marcelo Colombo, se apoyo en un texto del evangelio de San Lucas para referir que Jesús, invitado a una fiesta “en la casa de un importante jefe de los fariseos”, aprovechó la oportunidad para darle “al anfitrión un consejo exigente y desconcertante, poniendo en cr“al banquete debe invitarse a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, es decir, a los pobres y a los impuros, contra tantas prescripciones vigentes”.
Arzobispo Colombo en la asamblea episcopal
Llamado a construir consensos para gobernar por el bien del pueblo
El presidente del episcopado afirmó que a la “fiesta de la vida” deben ser invitados “los pobres y los impuros”, reivindicó los reclamos hechos por la Iglesia al solidarizarse con los sectores, grupos y personas afectados por “situaciones de crisis y marginalidad”. Sostuvo también que la construcción permanente de consensos debería ser el norte de quienes quieren gobernar con amor, inteligencia y pasión por el bien de su pueblo.
