La canasta básica que permite a una persona no ser pobre subió 1,4 por ciento mensual en diciembre, informó la CGT. Esa cesta de consumo equivale a 5451 pesos, que asciende a 16.547 pesos para una familia con dos adultos y dos menores. En el caso de la canasta que evita estar en una situación de indigencia, el total para una persona se ubicó en 2357 pesos, que equivale a 77,5 pesos por día. Una familia compuesta por cuatro miembros requirió de 7355 pesos para no ser indigente. El aumento de las canastas básicas estuvo en diciembre por debajo de la inflación general del 2,7 por ciento. Esa diferencia se explica por el impacto de los combustibles, prepagas y los servicios públicos (en el caso de la indigencia), que no afectan a las canastas.