El día en que no se oiga la voz de tu instrumento/ cuando dejés los huesos debajo de un portal/ Los bardos jubilados sin falsos sentimientos/ con una canzoneta te harán un funeral…

En el otoño de este año, me encontré con el profesor Enrico en un barcito del centro, más específicamente, en la calle San Martín, donde el almuerzo suele ser económico digamos, al alcance de nuestras precarias posibilidades. Como de costumbre, nuestra conversación suele ser… equívoca digamos, pero nunca banal.

Especialmente en estos tiempos de tanta banalidad y estupidez consentida, tanto fanatismo por la ignorancia y la estupidez promulgada por el gobierno de turno. Tanto odio por la humanidad en general, tanta debilidad mental.

Nuestra coincidencia esencial provenía de las significativas relaciones con nuestras respectivas familias que no ofrecieron ninguna solución positiva, salvo la construcción de algunos relatos en los que ambos incluíamos el soporte jerárquico en que muchos se sostienen, para no sentir que están desestimando las creencias de un padre.

Sobre todo, si es un padre absoluto porque ya ha muerto, declaró Enrico, y luego agregó: Necesitan un soporte para soportarse a sí mismo, de lo contrario serían responsables de sus acciones, de lo que eligen.

Así votan, como si el voto fuese una imposición. Por eso tratan de justificarse incluso cuando votan lo que nos les conviene. Lo más doloroso es reconocer que nuestro pueblo, nuestra Patria tiene un gran parte de su población que profesa una gran prepotencia, una notoria hipocresía, una falsa creencia religiosa, un execrable individualismo.

Yo recordé que un amigo mío me dijo, sin que sepa hasta el día de hoy por qué, vos sos anarquista cuando te conviene. En realidad, agregué, cuesta mucho creer en personas que no hagan lo que les conviene. Mi amigo, el que me arrojó semejante enunciado suele ser una persona que tiene muy en cuenta lo que le conviene, pero... en fin.

Todos padecemos algunos rasgos un tanto absurdos o incoherentes. Yo, por ejemplo, siento la necesidad de escribir todo lo que me llama a una reflexión o incluso, algún párrafo o enunciado que no comprendo y eso hago, tratando siempre de hallar un sentido en la poesía, porque tengo en poco el sentido del parentesco y todo lo que no es literatura, filosofía o el cine, me aburre y es tal vez porque, antes que nada, me inquieta de sobremanera el misterio con que ha aparecido en el mundo el lenguaje y la imagen. Como todo eso ha respondido a un orden lógico, bueno... O que llamamos lógico, porque suele ser bastante absurdo cuando se aplica a la realidad.

En verdad, somos bastante afines, dijo Enrico, a mí me pasa algo parecido. Todo me parece una ficción inentendible, pero no sólo el Universo, sino nosotros mismos. Al fin de cuentas somos parte de él.

Yo tengo una veintena de cuadernos, agregué, con expresiones que me asaltan y que me ocupan la mayor parte del tiempo; sé que son inútiles, que no agregan nada importante para el mundo, y, sin embargo, a pesar de todo, tengo la imperiosa necesidad de escribir para dejar sentadas mis afecciones, pero, sobre todo, para sobrevivir, aun sabiendo que ese empeño es imaginario.

No niego que suelo ser feliz cuando siento que he volcado algo verdadero, (algo verdadero sólo acerca de la escritura), porque no ignoro que no deviene de allí ningún remedio para el eterno drama de mi existencia, pero… ¿Qué he de hacer? ¿Cómo he de adentrarme en lo abierto? Soy sólo un escribiente… Un hombre encerrado en la escritura que solo puede ignorar lo subyacente que oculta su escritura hasta el final.

Enrico deslizó una tenue sonrisa y luego sin preámbulo alguno, recitó: Lumbre. La lumbre rasga la penumbra de mi pieza, donde las noches se hacen noche entre mis libros y hay una vida que desdobla mi presencia, en mi efímera letra manuscrita.

Y aunque quiera retornar como si nada, a la extraña lectura de mis sueños, que inscriben la ficción en mi certeza, desplegando en la mortal maraña, algo añorado en la magia de una ausencia. Ella va tras de mis pasos moribundos y, en un eco de voces que se alejan, elevando el misterio que propone, la vana urdimbre de lo que ya no está.

Cierro mis párpados para anular la nada del polvo humano en su extraña intimidad. Pero… mi pobre letra me desdice, a instancias de unas frases que desisten, tras la hojarasca que prevén lo que vendrá. Siempre signos de certera incertidumbre, de tanta muerte y vida por detrás, que no me basta el resto mi lumbre, para leer lo que resta hasta el final.

Instantáneamente comprendí que era un texto de Enrico, su manera de responder a mi inquietud y que me hacía sentir como un doble, dada la afinidad integral de nuestras experiencias. Se lo comenté y me respondió, como era su costumbre, con una suerte de ironía: Bueno, entonces, no sé para qué hablamos tanto, si estamos de acuerdo.

No pude evitar sonreírme. Supongo, dije, que siempre habrá algo en cada uno, que sea diferente a sí mismo, algo más profundo y oculto tras nuestras opiniones; además, entender las palabras no implica que se entienda la idea. Muchas veces se me escapa algo de lo que escribo y sin embargo lo he escrito.

Tendríamos que pensar que toda escritura es doble, expresó Enrico, siempre dirá más de lo que queremos expresar. Entre los misterios del Universo, siempre he sentido lo extraño que es pertinente al lenguaje, como es posible tantas lenguas diferentes y sin embargo todas admiten una traducción, todas parecen obedecer a una historia, todas tienen una cadencia, una música.

Mi nombre es de origen germánico y tienen una significación, proviene de Heinrich, formado por dos vocablos haim y rich, el nombre pasó al latín como Henricus hasta transformarse en el siglo XII en Anrric y luego al español como Enrique.

El mío, respondí, creo que es de origen árabe o griego, no lo sé ciencia cierta… Lo encontré en un relato de Poe, un relato sumamente irónico narrado por una mujer Psique Zenobia, que proviene de Zeus y bia que significa poder de Zeus o Vida de Zeus y que, como es de común interpretación, refiere a la obediencia al padre, que entendí siempre como un soporte reversible o mutuo, puesto que ese soporte hace que nos soportemos a nosotros mismos.

A veces, nos indica un camino que mejora su imagen o la nuestra, en mi caso me ha enseñado sin imposición que toda cultura nace a nuestro alrededor, no como una herencia, sino como un legado.

Cierto, dijo Enrico, no para obtener más, sino para mantener las afecciones entre las que hemos nacido. ¿De allí la poesía? Dije a modo de pregunta. Sí, respondió, entre las que hemos nacido y vamos a morir.

Hacia las tres de la tarde, nos despedimos. Decidí como es mi costumbre caminar aparentemente sin rumbo, y sin pensarlo, me iba aproximando a la esquina de Córdoba y Maipú, desde donde progresaba una música suavemente ancestral.

Sobre la peatonal, un viejito ignorado, tocaba en su violín Viejo ciego. La música me dio un leve giro hacia la nostalgia de un huésped que me convertía nuevamente en un niño, hundido en la memoria invisible que vuelta hacia la infinidad, ascendiendo hasta hacerse presente.

Miré mi rostro en la vislumbre de unos cristales como si pudieran asegurarme de quien soy, pero fue esa música, como no podía ser de otra manera, la que reconvirtió mis pasos hacia mi barrio originario, el barrio de la sexta.