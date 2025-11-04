Después de una pausa de siete años, la saga Depredador regresa a los cines con Depredador: Tierras Salvajes. A diferencia de las entregas anteriores, esta película se centra en Dek, un yautja exiliado. Con un enfoque novedoso, Dan Trachtenberg ha prometido ofrecer una historia que desafía las expectativas al situar al depredador en el rol principal, excluyendo a los humanos.

Concepto del cazador como protagonista principal

Dan Trachtenberg, conocido por revitalizar la saga con Depredador: La presa, concibió inicialmente Depredador: Tierras Salvajes como una consecuencia directa de la última entrega. En esos planes iniciales, Naru, interpretada por Amber Midthunder, iba a ser la coprotagonista, uniendo fuerzas con Dek en un entorno hostil. Sin embargo, el director determinó que mantener la presencia humana contradecía el enfoque que deseaba proyectar: una historia donde el depredador fuera el centro absoluto.

El retorno de la saga, planteado como una evolución, busca alterar las normas establecidas. La decisión de desplazar a un humano por un yautja "débil" y exiliado permite explorar nuevas facetas narrativas. Este giro no solo mantiene el suspenso, sino que abre la puerta a mostrar cómo un depredador experimenta la caza desde una vulnerabilidad inusual.

Desafíos y evolución de la narrativa

Trachtenberg explica que, al reimaginar el guion, quería ofrecer al público una perspectiva genuinamente nueva en una saga ya icónica. La introducción de Thia, una sintética de Weyland-Yutani interpretada por Elle Fanning, funciona como un elemento novedoso en la historia y una conexión potencial con el universo Alien. Esta elección permite mantener el espíritu del cazador extraterrestre sin recurrir a protagonistas humanos, logrando una integración efectiva con nuevos personajes.

La narrativa se centra en cómo Dek, enfrentado a su propia debilidad, busca sobrevivir y alcanzar el éxito máximo: el trofeo supremo. Su supervivencia en un planeta letal, sometido a desafíos que van más allá de la fuerza bruta, refleja una evolución en la saga.

Expansión del universo compartido

Depredador: Tierras Salvajes no solo altera el concepto individual de la película, sino que sugiere una expansión a través de un universo compartido entre Depredador y Alien. Aunque Naru no aparece como coprotagonista, su destino se vislumbra brevemente al final de Depredador: Asesino de asesinos, conectando las historias de modo que puedan converger en el futuro.

Con un estreno previsto para el 6 de noviembre, Depredador: Tierras Salvajes invita a los espectadores a un relato donde las reglas clásicas están hechas para romperse. A través de un enfoque inexplorado, Trachtenberg busca aportar a la franquicia una dimensión nunca antes vista, destacando que, a veces, lo que se encuentra fuera de lo habitual puede ser el camino más efectivo para revitalizar una leyenda cinematográfica.

