Verónica Rossi y Judith Battaglia se desempeñan en el campo audiovisual desde tareas que las acercan, según el caso, a la dirección, producción y montaje; y con Semilla Audiovisual (@semillaaudiovisual.ros) suman otra faceta, igual de importante: la difusión. El año pasado ganaron el concurso municipal Recurso Puente, gracias al cual iniciaron el proyecto que ahora integra la Red de Comunidades de Aprendizajes, del Ministerio de Educación de Santa Fe.

“Semilla Audiovisual es una propuesta que tiene dos objetivos; por un lado, difundir el cine santafesino en las escuelas, para que los chicos y las chicas puedan conocer las producciones locales; y por otro, para que esas producciones, que tienen que ver con nuestra identidad y las problemáticas que atravesamos, se articulen con los contenidos que estén dando. Por eso, es muy importante la charla con los y las docentes, para que nos informen qué temática les gustaría tratar; en función de eso, buscamos películas que sean acordes”, comenta Judith Battaglia a Rosario/12.

“La película tiene que estar relacionada con los que ellos están viendo; por eso, es fundamental generar un interés por la obra, y eso viene desde la relación que se construye con el profesor o profesora sobre la temática. Cuando se produce el momento de la proyección, tanto los pibes como las pibas saben qué van a ver, por qué, y el interés es siempre mucho mayor. Tenemos experiencias muy satisfactorias y preciosas”, agrega Verónica Rossi.

-¿Cómo comenzaron con la actividad?

Verónica Rossi: -Comenzamos el año pasado, gracias al concurso municipal Recurso Puente, y este año lo estamos llevando adelante a través de la Red de Comunidades de Aprendizajes, una iniciativa del Ministerio de Educación de Santa Fe.

Battalgia: -No es fácil la difusión del cine local, no hay muchas ventanas de exhibición, y nos parecía que estaba bueno ir nosotras a buscar al público. Lo que les ofrecemos a los chicos y las chicas les puede gustar como también no, pero eso es lo que forma el criterio, además de ver producciones con las que puedan identificarse, ver paisajes que reconozcan; eso es lo importante, con esa idea nació.

Rossi: -A través de la Red de Comunidades de Aprendizajes, las escuelas piden la actividad. Venimos trabajando con escuelas de enseñanza media, pero este año empezamos las primeras conversaciones con una escuela primaria de enseñanza especial. Durante el año pasado hicimos ocho escuelas, este año sumamos siete. Como el año pasado la elección de escuelas dependía de nosotras, elegíamos escuelas en los barrios, de la periferia, y ofrecíamos también la agenda cultural; a los chicos y a las chicas les contábamos que en la ciudad hay dos cines públicos, que uno es gratuito y que en el otro se paga una entrada módica, donde se pueden ver cualquier tipo de películas.

-¿Qué temáticas estuvieron discutiendo?

Battaglia: -Hubo de todo. La primera que tuvimos, y me encantó, fue gracias a una profe que nos contactó para abordar la temática del medio ambiente, en el Nacional 1; fuimos con Santa Soja, y también con su director y productor, Christian Fuma y Cristian Andrade.

-Suelen acompañarse con integrantes de la producción, ¿no?

Battaglia: -En la última escuela en la que estuvimos, la San Francisco Solano, fuimos con Juan Nemirovsky y el corto 40 tableros, de Alfonso Gastiaburo. Nos convocó una profesora de teatro, y Juan dialogó sobre la construcción de un personaje. Los chicos y las chicas se reengancharon, porque Juan tiene muchísima experiencia, fue muy amoroso, y eso es algo que hace que las actividades funcionen tan bien. No se trata solamente de Verónica y yo hablando, sino que nos acompaña alguien que trabajó en la película y conoce la temática que aborda.

Rossi: -Los colegas siempre están predispuestos, van felices.

Battaglia: -Y se les paga también un fee, porque la idea es que en esta difusión ellos cobren. Fuimos, por ejemplo, con el mediometraje La historia intermedia, sobre el centro clandestino La Intermedia, que funcionó en Timbúes; y eso derivó en un cuestionamiento al sistema judicial y cómo lo sufrían los chicos.

Rossi: -La proyectamos en la escuela Gabriel Carrasco, de calle Riccheri, cuya población principalmente viene del barrio Ludueña; y los chicos y las chicas contaban lo que vivían en su barrio. En esa ocasión fue el guionista, Hernán Trivisonno, y fue muy movilizante el diálogo, porque los chicos están preparados, gracias al trabajo que realizan con los profesores. Están acostumbrados a conversar, están abiertos, y es muy emocionante.

Battaglia: -Con Gustavo Galuppo fuimos a otra escuela a hablar de su película El alfabeto de los nadies, en donde usa la IA como herramienta del proceso creativo; y también los chicos y las chicas se reengancharon, porque es un tema muy vigente. Nos hace muy felices ir a las escuelas junto a los compañeros realizadores, a encontrarnos con los chicos y las chicas; cada visita a las escuelas es un motivo de encuentro. Y es una actividad que nos encanta.