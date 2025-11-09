Recuerda que tu padre ayudó a construir ese aeropuerto para que puedas volar. Oigo esta frase de mi padre cada vez que tengo que tomar un vuelo en el aeropuerto de Guarulhos. Y lo recuerdo siempre, aunque tardé en aprenderlo. El padre camionero visita la casa, a la esposa y los hijos. Llega, pero se va enseguida. Llegaban él y el camión, una pareja, casi una sola cosa, una entidad que estaba y faltaba, impositiva y pasajera. Yo, niño, quería que se quedasen, quería que se marchasen, quería irme con ellos.



Dijo esa misma frase cuando estábamos de camino a aquel aeropuerto en agosto de 2009, el día que embarqué para hacer mi doctorado en sociología en Estados Unidos. Durante los meses en que me preparaba para ese cambio, le enseñé varias veces el estado de Michigan en el mapa. Calculamos la distancia entre Jaú y Ann Arbor, donde viviría los seis años siguientes. Mi padre no entiende el mundo de las universidades, no domina las nomenclaturas ni los rituales académicos. Tiene una vaga noción de lo que significa hacer un doctorado. Pero de distancias sí que entiende.

Las dos ciudades están separadas por ocho mil kilómetros. Ese número no le impresionaba. Había recorrido cientos de veces esa distancia a lo largo de cinco décadas como camionero. Un día me pidió que calculase cuántas veces se daría la vuelta al mundo con la distancia que había hecho como conductor.

¿Será suficiente para llegar a la Luna?

En el imaginario de mi padre, un viaje de la Tierra a la Luna en camión es algo más concreto que mi vida académica, como profesor o escritor.

José Henrique Bortoluci, autor de Lo que es mío

Se llama José Bortoluci. En Jaú todos le llaman Didi, pero en la carretera era Jaú. Nació en diciembre de 1943 en la zona rural de esa ciudad del interior de São Paulo, quinto hijo de una familia de nueve hermanos.



Mi padre apenas estudió, a los siete años se puso a trabajar en un pequeño terreno familiar, a los quince se mudó a la ciudad. Solo tenía veintidós años cuando se hizo camionero. Era joven, pero valiente como un león. Empezó a conducir camiones en 1965 y se jubiló en 2015. El país que recorrió y ayudó a construir era otro, pero parece cada vez más familiar en los últimos años: un país tomado por la lógica de la frontera, del expansionismo al precio que sea, de la “colonización” de nuevos territorios, de la vandalización ambiental, de la lenta construcción de una sociedad de consumo cada vez más desigual. Las carreteras y los camiones ocupan un lugar destacado en esa fantasía de la nación desarrollada en la que selvas y ríos dan lugar a carreteras, minas, pastos y fábricas.

...

No hay prácticamente ningún testimonio escrito de esos cincuenta años de carretera, tan solo dos tarjetas postales enviadas a mi madre y algunos recibos en el cajón. Pero él se acuerda de muchas cosas y sus “magdalenas” aparecen cuando menos se espera: una imagen en la televisión le hace evocar cuando se quedó varios días seguidos sin comida, retenido en una carretera cenagosa del sur de Pará; cualquier noticia de un accidente grave en la radio abre un cajón de historias sobre los muchos que vio y el puñado que sufrió; historias de aldeas, de cazadores, de lejanos paisajes tropicales, de compañeros, unos leales, otros no, la mayoría ya fallecidos. Relatos que van desfilando y recomponiéndose sin el apoyo de fotos o anotaciones. Queda la memoria de un señor de casi ochenta años, ya un tanto embarullada por el tiempo.

...

Mientras escribo estas líneas, a principios de 2021, mi padre, con setenta y ocho años, empieza el tratamiento para un cáncer de intestino. El tumor ha brotado en su cuerpo, se ha extendido por nuestra vida familiar y ha llegado a este libro.

Le diagnosticaron cáncer el 29 de diciembre de 2020, antes de empezar una serie de entrevistas con él pero después de haber dicho que me gustaría grabar nuestras conversaciones, para oírlo hablar de la carretera, de las historias de su vida, sus “aventuras”, sus recuerdos y todo lo que quisiera contar.

La primera vez que le comenté que escribiría un libro, me preguntó si eso sería bueno para mí. Le respondí que sí, que creía que sí. Si es bueno para vos, me quedo contento.

Portada del libro editado por Random House

Fragmento del primer capítulo de Lo que es mío, el primer libro del sociólogo brasileño José Henrique Bartoluci, un fenómeno editorial que se ha traducido a diez lenguas.

