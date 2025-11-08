Cines
A PESAR DE TI
Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva
Hoyts. Cas: 17.20 h
Las Tipas. Sub 17.00 h
Showcase. Cas: 16.30 h; Sub: 14.00, 19.15, 22.15 h
BACK TO THE FUTURE
Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Dir: Robert Zemeckis. ATP
Hoyts. Sub: 20.00, 22.40 h
CABEZA DE RATÓN 2025
Animación. Dir: Pablo Rodríguez Jauregui, Diego Rolle. ATP
Cine Lumière. Mañana, 20.00 h
CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE
Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años
Hoyts. Sub: 22.30 h
Nuevo Monumental. Cas: 19.15 h
Showcase. Cas: 12.00*, 14.20, 16.35 h; Sub: 19.05 h (*solo sáb y dom)
CORINA
Dir: Urzula Barba. ATP
Cine Lumière. Hoy, 20.00 h
CUANDO EL CIELO SE EQUIVOCA
Con Keanu Reeves, Seth Rogen. Dir: Aziz Ansari. SAM 13 años
Hoyts. Cas: 17.20 h
Showcase. Cas: 14.30*, 19.25 h (*excepto sáb y dom); Sub: 16.50, 21.50 h
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO
Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años
Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h
DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES
Con Elle Fanning, Dimitrius Koloamatangi. Dir: Dan Trachtenberg. SAM 13 años
Cines del Centro. Cas: 15.10, 17.40, 20.00, 22.20* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.30*, 17.00, 19.30, 22.00 h; 3D Cas: 20.20 h; 2D Cas: 15.20*, 17.50, 22.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. DBOX.3D Cas: 15.20, 20.20 h; 3D Cas: 15.20, 20.20, 22.15 h; DBOX.2D Cas: 17.50, 22.50 h; 2D Cas: 17.50, 19.45, 22.50 h
Las Tipas. 4D Cas: 1400, 16.00, 18.30, 21.00 h; 4D Sub: 21.50 h; 3D Atmos Cas: 20.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.30, 21.30 h
Showcase. 3D: Cas: 14.10, 16.40, 19.20, 21.45 h; 2D Cas: 12.15*, 14.40, 17.10, 19.40, 22.05 h; 2D Sub: 12.45*, 15.10, 17.40, 20.10, 22.35 h (*solo sáb y dom)
DOLLHOUSE: MUÑECA MALDITA
Con Masami Nagasawa, Koji Seto. Dir: Shinobu Yaguchi. SAM 13 c/Reserva
Cinépolis. Cas: 22.45 h
Las Tipas. Cas: 19.30 h; Sub: 21.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.10 h
Showcase. Cas: 14.35, 19.10 h; Sub: 22.30 h
EL CADÁVER DE LA NOVIA
Animación. Dir: Mike Johnson, Tim Burton. ATP
Hoyts. Cas: 15.10 h
Showcase. Cas: 17.05, 19.00* (olo sáb y dom)
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años
Nuevo Monumental. Cas: 18.50 h
Showcase. Cas: 19.30, 22.25 h
EL PORTAL
Con Manuel Vicente, Marina Glezer. Dir: Mariano Argento. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 22.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 21.45 h
EL RITUAL DEL LIBRO ROJO
Con Mario González Martí, Lizzie Gómez. Dir: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor, Tommy Wiklund. SAM 13 c/Res
Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h
FRANKENSTEIN
Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)
FRANKIE Y LOS MONSTRUOS
Animación. ATP
Cinépolis. Cas: 15.00*, 17.15 h (*solo sáb y dom)
HOMO ARGENTUM
Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13
Showcase. Cas: 21.40 h
J-HOPE TOUR HOPE ON THE STAGE: THE MOVIE
Película/concierto. ATP
Showcase. Sub: Solo mié, 19.00 h
LA CLASE OBRERA VA AL PARAÍSO
Dir: Elio Petri. 1971
CineClú (esta vez, en Sarmiento 1112): Mañana, a las 20 h
LA GUERRA DE LOS MAPACHES (POM POKO)
Animación. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 15.00 h
Showcase. Sub: 14.20*, 19.00** h (*solo sáb y dom) (**jue, vie, lun, mar)
LA HERIDA
Con Junior Pisanu, Macarena Suárez Dagliano. Dir: Diego Gottheil. SAM 13 años
Cinépolis. Cas: 15.20*, 19.50 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 17.50, 20.10 h
Las Tipas. Cas: 19.50, 22.10 h
Showcase. Cas: 22.20 h
LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS
Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años
Las Tipas. Cas: 18.50 h
LOS TIPOS MALOS 2
Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP
Las Tipas. 3D Cas: 15.10, 17.30, 19.40 h
MASCOTAS AL RESCATE
Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP
Cinépolis. Cas: 15.30*, 17.45 h (*solo sáb y dom)
MÁTATE, AMOR
Con Jennifer Lawrence, Robert Pattinson. Dir: Lynne Ramsay. SAM 16 años
Cines del Centro. Sub: 17.10, 19.40, 22.10* h (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 19.30, 22.15 h
Hoyts. Cas: 17.10, 23.00 h
Las Tipas. Cas: 18.40 h; Sub: 21.10 h
Showcase. Cas: 14.00, 16.45, 19.25, 22.20 h
MENTE MAESTRA
Con Josh O'Connor, Alana Haim. Dir: Kelly Reichardt. SAM 13 años
Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h
MI POBRE ANGELITO
Con Macaulay Culkin, Joe Pesci. Dir: Chris Columbus. ATP
Cine El Cairo. Mañana, 18.00 h
PAW PATROL: ESPECIAL NAVIDAD
Animación. Dir: Jaimy Paul Brown. ATP
Cines del Centro. Cas: 14.50, 16.20 h
Cinépolis. Cas: 14.00*, 15.45*, 17.30, 19.15, 21.00 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10 h
Las Tipas. Cas: 15.20, 17.00 h
Nuevo Monumental. Cas: 15.20, 17.10 h
Showcase. Cas: 12.20*, 14.05, 16.00, 17.50 h (*solo sáb ydom)
RETRATOS DEL APOCALIPSIS
Con Demián Salomón, Lorena Vega. Dir: Nicanor Loreti, Fabián Forte, Luca Castello. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 17.50, 22.20 h
TELÉFONO NEGRO 2
Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años
Cinépolis. Cas: 20.00, 22.40 h
Hoyts. Cas: 15.10, 17.35, 20.10, 22.45 h
Las Tipas. 2D Atmos Cas: 17.10, 22.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h
Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 21.45 h
THE STROM: EL SECRETO DEL GRAN BARCO NEGRO
Animación. Dir: Yang Zhigang. ATP
Cine Lumière. Hoy, 18.00 h
TRON: ARES
Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley
Las Tipas. 4D.3D Cas: 16.20; Sub: 21.20 h
Showcase. Cas: 14.25, 17.05, 19.45 h
UN BUEN LADRÓN
Con Channing Tatum, Kristen Dunst. Dir: Deek Ciannfrance. SAM 13 años
Cines del Centro. Sub: 17.50, 20.10, 22.30* (*solo vie y sáb)
Cinépolis. Cas: 20.00, 22.30 h
Hoyts. Cas: 15.10, 20.10 h
Las Tipas. Cas: 16.40 h; Sub: 19.20 h
Nuevo Monumental. Cas: 18.30 h
Showcase. Cas: 14.15, 19.50 h; Sub: 16.55, 22.40 h
UNA BATALLA TRAS OTRA
Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16
Showcase. Sub: 12.00*, 15.20, 18.45, 22.00 h (*solo sáb y dom)
ZOOPOCALIPSIS
Animación. Dir: Ricardo Curtis, Rodrigo Pérez-Castro. ATP
Cines del Centro. Cas: 15.10 h
Cinépolis. 14.00*, 16.00, 18.00 h (*solo sáb y dom)
Hoyts. Cas: 15.10 h
Las Tipas. Cas: 15.30, 17.40 h
Nuevo Monumental. Cas: 16.10 h
Showcase. 12.05*, 14.15, 16.25 h (*solo sáb y dom)
Música
ANFITEATRO MUNICIPAL
Av. Belgrano 200 Bis
Ciro y Los Persas. Sáb 15 de nov, a las 21 h
ASTENGO
Mitre 754
Coti. Hoy, a las 21 h
BEATMEMO PUB
Oroño y Güemes
Rock Idols. Mañana, a las 20.30
BIOCERES ARENA
Cafferata 729
Valeria Lynch. Hoy, a las 20 h
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Antonio José. Hoy, a las 21
C. C. ATLAS
Mitre 645
La meresunda presenta "Una música infinita". La agrupación coral presenta nueva función interpretando parte de la obra de Fito Páez. Hoy, a las 21 h
Orquesta Utópica + Flor Bobadilla Oliva. Vie 14 de nov, a las 21 h
Ale Leva – No es Mala. Ale Leva presenta «Simple», junto a No es Mala. Sáb 15 de nov, a las 21 h.
Joel Tortul junto a Rudi Flores. Además, participarán el acordeonista Homero Chiavarino y la cantante Patricia Duré. Dom 16 de nov, a las 20 h
EL CÍRCULO
Laprida 1223
Jairo. Hoy, a las 21 h
Pedro Aznar. Sáb 15 de nov, a las 21 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Música de acá. El Ensamble Municipal de Vientos presenta un nuevo espectáculo junto a cantantes de la ciudad. Fusiona lo mejor del rock argentino, el tango y el folclore. Cinco voces de la escena rosarina: Pablo Pino (Cielo Razzo), Lolo Luciani (Fluido), Evelina Sanzo, Mercedes Borrell y Eugenia Craviotto (Mamita Peyote). Entrada gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala. Hoy, 20 h
Queen por Master Stroke. Vie 14 de nov, a las 21 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Festival del Litoral Rosario 2025. Música litoraleña. Cuatro jornadas, treinta propuestas musicales, tres escenarios. Hoy y mañana.
MAJO
Tucumán 1016
El pacto sensible. Convoca a distintas generaciones y formatos en una misma noche: El Pacto Sensible contará con el regreso de Lucy Patané y la visita de Nina Suárez, que presentará canciones de su reciente disco “El Lado Oscuro”. Gabo Bocchio, con su banda en vivo; y Shoosh, desde Rafaela, con disco “Suena Raro”. Además, los DJ Seba Montes (Vinyl set) y DJ PNXY. Hoy, a las 21 h
METROPOLITANO
Junín 501
Erreway. Mañana, a las 20.30 h
Teatro
BROADWAY
San Lorenzo 1223
Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Hoy, a las 20.30 h
Las cosas maravillosas. Juan Pablo Geretto es el encargado de llevar adelante la narración. Sáb 29 de nov, a las 21 h
CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA
Sarmiento y el río
Salva, de la cía. Hurycan (España). En la conquista de uno mismo, donde se pierden y reordenan las referencias individuales y sociales, hay un aquello que se conserva a pesar del náufrago: como el último agarre antes de abandonar la embarcación. Hoy, a las 20.30 h. (Entradas gratuitas con colaboración voluntaria. Se entregan en boletería, desde las 16 hs del día de la función).
Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h
LA COMEDIA
Mitre 958
Quiero decir te amo. Una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Cartas de amor. El diario íntimo. Amor y literatura. Sáb 15 de nov, a las 21 h
Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h
LA MORADA
Avenida San Martín 771
La balada de Vendaval. Dos actores, alternativamente, Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. Hoy y mañana; 22 y 23 de nov, a las 20.30 h
LA ORILLA INFINITA
Colón 2148
Vittorino Pacheco. Historia de un alma torturada, de todos esos seres marginales que suelen poblar las calles de nuestras ciudades. Dir: Gustavo Di Pinto. Hoy, a las 21 h
LAVARDÉN
Sarmiento y Mendoza
Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Jue 20 de nov, a las 20 h
TEATRO MATEO BOOZ
San Lorenzo 2243
Es hora de hablar. La psicóloga y comunicadora Sofía Calvo propone un encuentro en vivo donde se mezcla la profundidad emocional con la cercanía del humor cotidiano. Mañana, a las 21 h