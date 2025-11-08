Cines

A PESAR DE TI

Con Mckenna Grace, Mason Thames. Dir: Josh Boone. SAM 13 años c/Reserva

Hoyts. Cas: 17.20 h

Las Tipas. Sub 17.00 h

Showcase. Cas: 16.30 h; Sub: 14.00, 19.15, 22.15 h

BACK TO THE FUTURE

Con Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Dir: Robert Zemeckis. ATP

Hoyts. Sub: 20.00, 22.40 h

CABEZA DE RATÓN 2025

Animación. Dir: Pablo Rodríguez Jauregui, Diego Rolle. ATP

Cine Lumière. Mañana, 20.00 h

CHAINSAW MAN - LA PELÍCULA: EL ARCO DE REZE

Animé. Dir: Tatsuya Yoshihara. SAM 16 años

Hoyts. Sub: 22.30 h

Nuevo Monumental. Cas: 19.15 h

Showcase. Cas: 12.00*, 14.20, 16.35 h; Sub: 19.05 h (*solo sáb y dom)

CORINA

Dir: Urzula Barba. ATP

Cine Lumière. Hoy, 20.00 h

CUANDO EL CIELO SE EQUIVOCA

Con Keanu Reeves, Seth Rogen. Dir: Aziz Ansari. SAM 13 años

Hoyts. Cas: 17.20 h

Showcase. Cas: 14.30*, 19.25 h (*excepto sáb y dom); Sub: 16.50, 21.50 h

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA - CASTILLO INFINITO

Animé. Dir: Haruo Sotozaki. SAM 13 años

Nuevo Monumental. Cas: 16.00 h

DEPREDADOR: TIERRAS SALVAJES

Con Elle Fanning, Dimitrius Koloamatangi. Dir: Dan Trachtenberg. SAM 13 años

Cines del Centro. Cas: 15.10, 17.40, 20.00, 22.20* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. 4D.3D Cas: 14.30*, 17.00, 19.30, 22.00 h; 3D Cas: 20.20 h; 2D Cas: 15.20*, 17.50, 22.50 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. DBOX.3D Cas: 15.20, 20.20 h; 3D Cas: 15.20, 20.20, 22.15 h; DBOX.2D Cas: 17.50, 22.50 h; 2D Cas: 17.50, 19.45, 22.50 h

Las Tipas. 4D Cas: 1400, 16.00, 18.30, 21.00 h; 4D Sub: 21.50 h; 3D Atmos Cas: 20.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.30, 21.30 h

Showcase. 3D: Cas: 14.10, 16.40, 19.20, 21.45 h; 2D Cas: 12.15*, 14.40, 17.10, 19.40, 22.05 h; 2D Sub: 12.45*, 15.10, 17.40, 20.10, 22.35 h (*solo sáb y dom)

DOLLHOUSE: MUÑECA MALDITA

Con Masami Nagasawa, Koji Seto. Dir: Shinobu Yaguchi. SAM 13 c/Reserva

Cinépolis. Cas: 22.45 h

Las Tipas. Cas: 19.30 h; Sub: 21.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.10 h

Showcase. Cas: 14.35, 19.10 h; Sub: 22.30 h

EL CADÁVER DE LA NOVIA

Animación. Dir: Mike Johnson, Tim Burton. ATP

Hoyts. Cas: 15.10 h

Showcase. Cas: 17.05, 19.00* (olo sáb y dom)

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Con Vera Farmiga, Patrick Wilson. Dir: Michael Chaves. SAM 16 años

Nuevo Monumental. Cas: 18.50 h

Showcase. Cas: 19.30, 22.25 h

EL PORTAL

Con Manuel Vicente, Marina Glezer. Dir: Mariano Argento. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 22.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 21.45 h

EL RITUAL DEL LIBRO ROJO

Con Mario González Martí, Lizzie Gómez. Dir: Carlos Baena, Hugo Cardozo, Nathan Crooker, Sonny Laguna, Hernán Moyano, Dawson Taylor, Tommy Wiklund. SAM 13 c/Res

Nuevo Monumental. Cas: 21.30 h

FRANKENSTEIN

Con Oscar Isaac, Jacob Elordi. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 19.20, 22.20* (*solo vie y sáb)

FRANKIE Y LOS MONSTRUOS

Animación. ATP

Cinépolis. Cas: 15.00*, 17.15 h (*solo sáb y dom)

HOMO ARGENTUM

Con Guillermo Francella, Eva de Dominici. Dir: Mariano Cohn, Gastón Duprat. SAM 13

Showcase. Cas: 21.40 h

J-HOPE TOUR HOPE ON THE STAGE: THE MOVIE

Película/concierto. ATP

Showcase. Sub: Solo mié, 19.00 h

LA CLASE OBRERA VA AL PARAÍSO

Dir: Elio Petri. 1971

CineClú (esta vez, en Sarmiento 1112): Mañana, a las 20 h

LA GUERRA DE LOS MAPACHES (POM POKO)

Animación. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 15.00 h

Showcase. Sub: 14.20*, 19.00** h (*solo sáb y dom) (**jue, vie, lun, mar)

LA HERIDA

Con Junior Pisanu, Macarena Suárez Dagliano. Dir: Diego Gottheil. SAM 13 años

Cinépolis. Cas: 15.20*, 19.50 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 17.50, 20.10 h

Las Tipas. Cas: 19.50, 22.10 h

Showcase. Cas: 22.20 h

LOS 4 FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS

Con Pedro Pascal, Vanessa Kirby. Dir: Matt Shakman. SAM 13 años

Las Tipas. Cas: 18.50 h

LOS TIPOS MALOS 2

Animación. Dir: Pierre Perifel. ATP

Las Tipas. 3D Cas: 15.10, 17.30, 19.40 h

MASCOTAS AL RESCATE

Animación. Dir: Benoît Daffis y Jean-Christian Tassy. ATP

Cinépolis. Cas: 15.30*, 17.45 h (*solo sáb y dom)

MÁTATE, AMOR

Con Jennifer Lawrence, Robert Pattinson. Dir: Lynne Ramsay. SAM 16 años

Cines del Centro. Sub: 17.10, 19.40, 22.10* h (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 19.30, 22.15 h

Hoyts. Cas: 17.10, 23.00 h

Las Tipas. Cas: 18.40 h; Sub: 21.10 h

Showcase. Cas: 14.00, 16.45, 19.25, 22.20 h

MENTE MAESTRA

Con Josh O'Connor, Alana Haim. Dir: Kelly Reichardt. SAM 13 años

Cine El Cairo. Hoy, 18.00 h

MI POBRE ANGELITO

Con Macaulay Culkin, Joe Pesci. Dir: Chris Columbus. ATP

Cine El Cairo. Mañana, 18.00 h

PAW PATROL: ESPECIAL NAVIDAD

Animación. Dir: Jaimy Paul Brown. ATP

Cines del Centro. Cas: 14.50, 16.20 h

Cinépolis. Cas: 14.00*, 15.45*, 17.30, 19.15, 21.00 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.10 h

Las Tipas. Cas: 15.20, 17.00 h

Nuevo Monumental. Cas: 15.20, 17.10 h

Showcase. Cas: 12.20*, 14.05, 16.00, 17.50 h (*solo sáb ydom)

RETRATOS DEL APOCALIPSIS

Con Demián Salomón, Lorena Vega. Dir: Nicanor Loreti, Fabián Forte, Luca Castello. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 17.50, 22.20 h

TELÉFONO NEGRO 2

Con Ethan Hawke, Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años

Cinépolis. Cas: 20.00, 22.40 h

Hoyts. Cas: 15.10, 17.35, 20.10, 22.45 h

Las Tipas. 2D Atmos Cas: 17.10, 22.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 14.50, 17.20, 19.40, 22.00 h

Showcase. Cas: 14.25, 17.00, 19.35, 22.10 h; Sub: 21.45 h

THE STROM: EL SECRETO DEL GRAN BARCO NEGRO

Animación. Dir: Yang Zhigang. ATP

Cine Lumière. Hoy, 18.00 h

TRON: ARES

Con Jared Leto, Greta Lee. Dir: Joachim Ronning. ATP c/Ley

Las Tipas. 4D.3D Cas: 16.20; Sub: 21.20 h

Showcase. Cas: 14.25, 17.05, 19.45 h

UN BUEN LADRÓN

Con Channing Tatum, Kristen Dunst. Dir: Deek Ciannfrance. SAM 13 años

Cines del Centro. Sub: 17.50, 20.10, 22.30* (*solo vie y sáb)

Cinépolis. Cas: 20.00, 22.30 h

Hoyts. Cas: 15.10, 20.10 h

Las Tipas. Cas: 16.40 h; Sub: 19.20 h

Nuevo Monumental. Cas: 18.30 h

Showcase. Cas: 14.15, 19.50 h; Sub: 16.55, 22.40 h

UNA BATALLA TRAS OTRA

Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn. Dir: Paul Thomas Anderson. SAM 16

Showcase. Sub: 12.00*, 15.20, 18.45, 22.00 h (*solo sáb y dom)

ZOOPOCALIPSIS

Animación. Dir: Ricardo Curtis, Rodrigo Pérez-Castro. ATP

Cines del Centro. Cas: 15.10 h

Cinépolis. 14.00*, 16.00, 18.00 h (*solo sáb y dom)

Hoyts. Cas: 15.10 h

Las Tipas. Cas: 15.30, 17.40 h

Nuevo Monumental. Cas: 16.10 h

Showcase. 12.05*, 14.15, 16.25 h (*solo sáb y dom)

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 200 Bis

Ciro y Los Persas. Sáb 15 de nov, a las 21 h

ASTENGO

Mitre 754

Coti. Hoy, a las 21 h

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes

Rock Idols. Mañana, a las 20.30

BIOCERES ARENA

Cafferata 729

Valeria Lynch. Hoy, a las 20 h

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Antonio José. Hoy, a las 21

C. C. ATLAS

Mitre 645

La meresunda presenta "Una música infinita". La agrupación coral presenta nueva función interpretando parte de la obra de Fito Páez. Hoy, a las 21 h

Orquesta Utópica + Flor Bobadilla Oliva. Vie 14 de nov, a las 21 h

Ale Leva – No es Mala. Ale Leva presenta «Simple», junto a No es Mala. Sáb 15 de nov, a las 21 h.

Joel Tortul junto a Rudi Flores. Además, participarán el acordeonista Homero Chiavarino y la cantante Patricia Duré. Dom 16 de nov, a las 20 h

EL CÍRCULO

Laprida 1223

Jairo. Hoy, a las 21 h

Pedro Aznar. Sáb 15 de nov, a las 21 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Música de acá. El Ensamble Municipal de Vientos presenta un nuevo espectáculo junto a cantantes de la ciudad. Fusiona lo mejor del rock argentino, el tango y el folclore. Cinco voces de la escena rosarina: Pablo Pino (Cielo Razzo), Lolo Luciani (Fluido), Evelina Sanzo, Mercedes Borrell y Eugenia Craviotto (Mamita Peyote). Entrada gratuita, por orden de llegada, hasta agotar la capacidad de la sala. Hoy, 20 h

Queen por Master Stroke. Vie 14 de nov, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Festival del Litoral Rosario 2025. Música litoraleña. Cuatro jornadas, treinta propuestas musicales, tres escenarios. Hoy y mañana.

MAJO

Tucumán 1016

El pacto sensible. Convoca a distintas generaciones y formatos en una misma noche: El Pacto Sensible contará con el regreso de Lucy Patané y la visita de Nina Suárez, que presentará canciones de su reciente disco “El Lado Oscuro”. Gabo Bocchio, con su banda en vivo; y Shoosh, desde Rafaela, con disco “Suena Raro”. Además, los DJ Seba Montes (Vinyl set) y DJ PNXY. Hoy, a las 21 h

METROPOLITANO

Junín 501

Erreway. Mañana, a las 20.30 h

Teatro

BROADWAY

San Lorenzo 1223

Cyrano. Una historia de amor que desafía las apariencias. La de un hombre noble y valiente, aunque acomplejado por su enorme nariz, perdidamente enamorado de su prima Roxane. Con Gabriel Goity. Dir: Willy Landin. Hoy, a las 20.30 h

Las cosas maravillosas. Juan Pablo Geretto es el encargado de llevar adelante la narración. Sáb 29 de nov, a las 21 h

CENTRO CULTURAL PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río

Salva, de la cía. Hurycan (España). En la conquista de uno mismo, donde se pierden y reordenan las referencias individuales y sociales, hay un aquello que se conserva a pesar del náufrago: como el último agarre antes de abandonar la embarcación. Hoy, a las 20.30 h. (Entradas gratuitas con colaboración voluntaria. Se entregan en boletería, desde las 16 hs del día de la función).

Ta chapita. De la compañía Urraka. Una obra para toda la familia, hecha con objetos reciclados donde el humor, la música y el asombro nos transportan a un mundo donde todo puede suceder. Dom 16 de nov, a las 17 h

LA COMEDIA

Mitre 958

Quiero decir te amo. Una mujer ve a un hombre socorriendo a los heridos de un accidente de autos y se enamora de él. Cartas de amor. El diario íntimo. Amor y literatura. Sáb 15 de nov, a las 21 h

Othelo (termina mal). Cuatro actores, especialistas en el teatro físico, el clown y el burlesco, interpretan la famosa tragedia de William Shakespeare en una puesta en escena totalmente despojada de realismo cotidiano. Dir: Gabriel Chamé Buendia. Vie 21 de nov, a las 21 h

LA MORADA

Avenida San Martín 771

La balada de Vendaval. Dos actores, alternativamente, Ilevan adelante sus interpretaciones de una misma historia. Dramaturgia y dirección: Gonzalo Ortiz. Hoy y mañana; 22 y 23 de nov, a las 20.30 h

LA ORILLA INFINITA

Colón 2148

Vittorino Pacheco. Historia de un alma torturada, de todos esos seres marginales que suelen poblar las calles de nuestras ciudades. Dir: Gustavo Di Pinto. Hoy, a las 21 h

LAVARDÉN

Sarmiento y Mendoza

Voces que el viento trae, de Armando Durá. Uno de los mitos fundantes de la Argentina: Civilización y barbarie. Mito del que deriva la idea de Una nación para el desierto. Jue 20 de nov, a las 20 h

TEATRO MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243

Es hora de hablar. La psicóloga y comunicadora Sofía Calvo propone un encuentro en vivo donde se mezcla la profundidad emocional con la cercanía del humor cotidiano. Mañana, a las 21 h