Susana Trimarco, madre de Marita Verón, confirmó este viernes que viajará a Paraguay la próxima semana para realizar los trámites correspondientes para identificar los restos de una mujer que podría ser su hija, quien se encuentra desaparecida hace más de 20 años.

"Esta mañana me enteré que lamentablemente esta pobre chica falleció", contó Trimarco respecto de la mujer que deambulaba por las calles de un pequeño pueblo del país vecino con aspecto de "una persona indigente" y "comiendo de la basura". De todas maneras, aseguró que va a llegar "hasta las últimas consecuencias" para tener certezas respecto de este caso.

"Ha sido mucha la insistencia de las personas que han estado en contacto con ella de que podía ser mi hija y tenía muchas similitudes", explicó Trimarco, en diálogo con C5n, respecto de por qué tomó la decisión de viajar a Paraguay para comprobar si la mujer fallecida es su hija.

Trimarco viajará a Paraguay a la espera de tener las autorizaciones necesarias para poder realizar pericias sobre el cuerpo de la joven que podría ser su hija, según relató al canal de noticias. "A mi me comunicó un funcionario de la defensoría del pueblo de donde estaba esa chica, que puede ser mi hija. Me pidió disculpas porque falleció y la tuvieron que enterrar con una lápida común y corriente", detalló.

El enterarse la noticia, Trimarco habia declarado: “No pude dormir. Me mandaron una foto que no la quiero presentar, porque es horrorosa la situación de esa mujer. Es como que me clavaron un puñal en el pecho y no puedo dormir pensando que, mientras yo con la fundación ayudo a miles de mujeres, supuestamente, mi hija está como una persona indigente”.

Según trascendió, la mujer fallecida vivía de la ayuda de los vecinos en una ranchada tapada con una lona, junto a la Ruta PY02 de Capiatá.

Marita tenía 22 años cuando fue raptada, el 3 de abril de 2002, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, por un grupo vinculado con el llamado clan "Ale", que se dedicaba al secuestro y la trata de personas con fines de explotación sexual.

Tras años de investigación, la causa fue elevada a juicio oral y, en 2012, los 13 imputados como coautores de retención y ocultamiento agravado para el ejercicio de la prostitución fueron absueltos. Luego, la Corte provincial dio vuelta el fallo para 10 de los 13 acusados, que fueron condenados con penas de hasta 22 años.

Esta no es la primera vez en que se conocen denuncias sobre Marita Verón, las cuales resultaron todas falsas alarmas.