David Harbour, conocido por su papel como Jim Hopper en Stranger Things, se encuentra en el centro de una controversia justo cuando se acerca el estreno de la temporada final de la serie. Recientemente, su joven compañera de reparto, Millie Bobby Brown, presentó una queja formal en su contra por comportamientos que describe como intimidatorios durante la filmación. Esta situación ha generado un gran revuelo, a lo que se suma la reciente separación de Harbour de la cantante Lily Allen, intensificando aún más la atención de los medios sobre el actor.

Acusaciones formales en el set de filmación

La tensión en el set de Stranger Things aumentó cuando Millie Bobby Brown, a través de su representante, presentó una queja formal contra David Harbour. La actriz detalló en ella múltiples instancias de comportamiento intimidante que, si bien no incluyeron acoso sexual, afectaban la dinámica de trabajo. Brown estuvo acompañada de su representante personal durante el rodaje, una medida de protección ante el supuesto clima hostil. Netflix inició una investigación interna que, según los informes, duró meses, aunque no ha habido declaraciones oficiales al respecto por parte de los involucrados.

La vida personal del actor bajo los focos

De manera paralela, la vida personal de David Harbour también ha captado la atención de los medios. Su divorcio de Lily Allen, con quien mantuvo una relación muy publicitada, coincidió con el lanzamiento de un álbum de Allen que se inspiró de forma íntima en su separación. Este periodo no solo se superpuso con la filmación de Stranger Things, sino que también fue un escenario de introspección para Harbour, quien habló abiertamente sobre los errores y arrepentimientos de su vida. Sin embargo, optó por mantener un perfil bajo en las redes sociales, limitando su actividad pública.

La postura de Harbour y las repercusiones públicas

A pesar de las acusaciones, David Harbour ha adoptado la postura de enfrentar sus desafíos en silencio, evitando hacer declaraciones públicas directas sobre las denuncias. En una entrevista concedida antes de que estallara la polémica, Harbour reflexionó sobre su vida, destacando la inevitabilidad de los errores y su papel en el crecimiento personal.

La opinión pública, sin embargo, está dividida entre quienes defienden su enfoque artístico y quienes critican su comportamiento en el set. Mientras tanto, Winona Ryder, su compañera de reparto, ha expresado su apoyo hacia Harbour, estableciendo paralelismos con su defensa anterior a Johnny Depp. La cercanía de Ryder con Harbour podría influir en las interacciones durante la gira de promoción de la temporada final de Stranger Things.

Contenido optimizado con tecnologías de Inteligencia Artificial.