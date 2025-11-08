Desde su debut como un estudiante precoz de la música, Jaafar Jackson ha estado bajo los reflectores, no solo por su legado familiar, sino también por su talento innato. A los 28 años, el joven artista se prepara para el papel más desafiante de su carrera: interpretar a su célebre tío en Michael, una película dirigida por Antoine Fuqua y respaldada por un equipo de producción de renombre.

La saga Jackson continúa

La familia Jackson ha sido sinónimo de música y espectáculo durante décadas. Jaafar, hijo de Jermaine Jackson y Alejandra Genevieve Oaziaza, es producto de esta rica herencia musical. Nacido en Los Ángeles en 1996, desde una edad temprana estuvo inmerso en el universo artístico de su familia, desarrollando habilidades que ahora son cruciales para su trayectoria.

"Got Me Singing" fue su presentación al mundo, mostrando su inclinación por el pop y el R&B. Sin embargo, fue su actuación natural y emotiva en el tráiler de Michael lo que reveló su potencial ante el público. Su habilidad para capturar las características de Michael, desde la voz hasta sus gestos, ha dejado una impresión fuerte en críticos y seguidores.

Una preparación meticulosa

El proceso de selección para el biopic no fue sencillo. Jaafar fue elegido después de un exhaustivo proceso en el que participó el productor Graham King, conocido por su éxito con Bohemian Rhapsody. Para encarnar a Michael, Jaafar no solo se apoyó en su herencia genética, sino que también se sometió a intensos entrenamientos vocales y de baile, trabajando con coreógrafos que tuvieron vínculos directos con el Rey del Pop.

Antoine Fuqua, el director, enfatiza que la elección no se basó únicamente en el parentesco. La autenticidad y el respeto por el legado de Michael fueron factores clave que llevaron a seleccionar a Jaafar, quien refleja de manera convincente la esencia del artista legendario. El biopic no se limita a la música; busca ofrecer una mirada al viaje personal de Michael, un aspecto que Jaafar ha abordado con el debido respeto, asegurándose de capturar la diversidad y profundidad de su tío.

Expectativas y futuro

Con una fecha de estreno prevista para el 24 de abril de 2026, Michael ya ha generado expectación a nivel mundial. Los fanáticos no solo esperan ver la maestría con la que Jaafar dará vida a su tío en la pantalla grande, sino también descubrir cómo la película abordará los momentos icónicos de la carrera de Michael, desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su consolidación como el Rey del Pop.

A medida que el interés crece, Jaafar se enfrenta a la presión de honrar el legado familiar mientras traza su propio camino en la industria cinematográfica. El éxito del biopic podría ser un trampolín para una carrera que, aunque aún emergente, promete momentos memorables, tanto en el cine como en la música.

Con solo el primer avance disponible, Michael establece altas expectativas sobre su capacidad para narrar la historia de una figura que, más que un músico, fue un fenómeno cultural. Jaafar ha dejado claro que no busca replicar a Michael, sino servir como un canal a través del cual el espíritu del Rey del Pop pueda renacer para una nueva generación de admiradores.

