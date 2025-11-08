La actividad de la construcción mostró en septiembre un leve repunte mensual, aunque el panorama general sigue en retroceso. El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) registró una suba de 0,9 por ciento en la serie desestacionalizada respecto de agosto, mientras que la serie tendencia-ciclo marcó una caída de 0,5 por ciento, reflejando la debilidad del sector. En la comparación interanual, el índice mostró una suba de 6,8 por ciento, y en el acumulado de los primeros nueve meses del año, un incremento de 7,8 por ciento frente al mismo período de 2024.

La evolución fue heterogénea entre los distintos insumos. Los mayores incrementos interanuales se dieron en mosaicos graníticos y calcáreos, con 42,9 por ciento; artículos sanitarios de cerámica, 42,0; asfalto, 27,1; y hormigón elaborado, 25,1. En contraste, se observaron caídas de 7,6 por ciento en pisos y revestimientos cerámicos, 4,8 en yeso y 4,3 en ladrillos huecos.

En el acumulado de enero a septiembre, las mayores subas se concentraron en asfalto (53,8 por ciento), artículos sanitarios (30,2) y hormigón elaborado (20,1), mientras que el resto de los insumos mostró avances más moderados.

El empleo formal en el sector privado de la construcción también reflejó esta dinámica irregular. En agosto, los puestos registrados crecieron 3,3 por ciento interanual, pero acumulan una baja de 0,6 por ciento en los primeros ocho meses del año.

Por otro lado, la superficie autorizada para edificación en 246 municipios subió 1,5 por ciento interanual en agosto y 7,4 en el acumulado de 2025, aunque sin señales de aceleración.

Las expectativas empresarias para el último trimestre del año son prudentes: dos tercios de las constructoras prevén que el nivel de actividad se mantendrá sin cambios, y cerca de una cuarta parte anticipa una caída. El enfriamiento económico y los altos costos figuran entre los principales factores que explican la cautela del sector.