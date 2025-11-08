La prueba de clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 entregó de todo. Franco Colapinto terminó 16º luego de que Lance Stroll lo eliminara a último momento en la SQ1, pero su compañero Pierre Gasly llegó a estar segundo con el Alpine, aunque largará 13°.

La revelación en la SQ2 fue Fernando Alonso y acelerará desde el 5° puesto. Sorprendió el italiano Andrea Kimi Antonelli, que fue mejor que su compañero George Russell y largará segundo tras quedar entre los McLaren de Lando Norris, que lo hará 1º, y Oscar Piastri, que saldrá 3º de la recta principal de Interlagos.

El neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, comenzó su giro más rápido con un record parcial, pero cometió errores y concluyó en el 6° puesto. Gabriel Bortoleto, el piloto local, largará 14º con su Sauber.

Por último, a las Ferrari no les fue muy bien: Charles Leclerc resultó 8º, y Lewis Hamilton figuró 11º, sin superar la segunda parte de la qualy para la sprint.