El fiscal Carlos Stornelli amenazó en televisión al senador peronista Eduardo "Wado" de Pedro, a quien le aconsejó –sin animarse a nombrarlo– que “guarde un poco de silencio”. “Todos sabemos quién es quién”, jugó al misterio ante la pregunta sobre si tenía algún elemento que pueda “complicar” al dirigente kirchnerista. La poco sutil intimidación tuvo lugar luego de que el legislador de Unión por la Patria hablara de la causa Cuadernos --en la que el propio fiscal y el fallecido juez Claudio Bonadío tuvieron un rol central--, y dijeran que hubo “dos o tres delincuentes” que, según los imputados, los presionaban para que declararan contra la expresidenta Cristina Kirchner si querían evitar la prisión preventiva.

"Hay un funcionario que ustedes pasaron hace un ratito", arrancó Stornelli durante una entrevista en el canal América 24. "No sé cómo se llama", dijo el fiscal ante la pregunta del conductor, pero en clara referencia a De Pedro. "No sé si… yo le sugeriría que guarde un poco de silencio", amenazó y sonrío con una mueca. "Un consejo nada más, qué sé yo", dijo y terminó con la frase: "Todos sabemos quién es quién".

Las declaraciones de Stornelli se dieron en el marco del inicio del juicio oral en la causa de las fotocopias de los cuadernos del exchófer Oscar Centeno. Una causa que tiene casi 90 imputados --entre empresarios y exfuncionarios-- y que se estima que durará entre dos y tres años. Y que tiene un objetivo muy claro: la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Cristina es inocente más allá de que dos o tres delincuentes confirmen el plan que tienen desde el día uno”, había declarado De Pedro ante el inicio del juicio oral de la causa que tuvo a Stornelli entre sus impulsores. “Esta semana comienza el show de los cuadernos. Tengo el recuerdo de haber leído en esa época cómo, en off, porque tenían muchísimo miedo, los empresarios decían ‘el fiscal Stornelli o Bonadío me extorsionaban para que declare que Cristina me había pedido algo’. Estos sectores del poder judicial querían que alguien declare que Cristina les había pedido algo. Bueno, no consiguieron a nadie”, recordó el senador.

Incluso, la presidenta del PJ Nacional se refirió al proceso como un "show". Dijo que uno de los objetivos es "distraer la atención" en medio del debate por las reformas laboral y jubilatoria. "Parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa Vialidad: necesitan mantener viva la Opereta Judicial para seguir presionando y, sobre todo, distraer la atención”, escribió la exmandataria en su cuenta de X.