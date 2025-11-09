El puntero Arsenal dejó escapar dos puntos clave en su visita al sorprendente Sunderland tras empatar 2-2 en el marco de la undécima fecha de la Premier League.

El nordirlandés Dan Ballard abrió el marcador para los Black Cats, Arsenal reaccionó con Bukayo Saka y una joya del belga Leandro Trossard. Sin embargo, en los minutos adicionales el neerlandés Brian Brobbey, con una acrobática definición, selló el empate definitivo para desatar la locura en el Stadium of Light.

Cristian Romero fue de la partida en el empate 2-2 entre Tottenham y Manchester United, aunque "Cuti" no completó el encuentro y pidió el cambio al sentir molestias físicas, lo que encendió alarmas en la Selección Argentina y podría ser baja para el cruce con Angola del próximo viernes 14.

El camerunés Bryan Mbeumo abrió la cuenta en la visita, el brasileño Richarlison y el francés Mathys Tel lo dieron vuelta para el local, aunque el neerlandés Matthijs de Ligt lo igualó en el final.

Con Enzo Fernández y una gran actuación de Alejandro Garnacho, el escolta Chelsea venció 3-0 a Wolverhampton en el estadio Stamford Bridge, con goles del francés Malo Gusto, el brasileño João Pedro y el portugués Pedro Neto. Por último, Everton venció 2-0 al Fulham y West Ham derrotó 3-2 a Burnley.

Este domingo a partir de las 11 se disputarán cuatro encuentros: Crystal Palace-Brighton, Brentford-Newcastle, Aston Villa-Bournemouth y Nottingham Forest-Leeds. Y a las 13.30 habrá partidazo: Manchester City-Liverpool.

