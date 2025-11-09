La masacre ocurrida semanas atrás en los complejos de Penha y Alemão en Río de Janeiro volvió a exponer la dimensión estructural de la violencia policial en Brasil. En tres días, más de 130 personas fueron asesinadas durante el operativo, desplegado bajo la orden del gobernador Claudio Castro, referente del bolsonarismo en el estado, sin consultar a las autoridades federales. El gobierno estatal justificó la acción como una ofensiva contra el Comando Vermelho, la principal facción criminal del país, mientras el Supremo Tribunal Federal y organismos de derechos humanos cuestionaron la desproporción del operativo y la ausencia de control judicial.
Entrevista al destacado abogado penalista y profesor brasileño
Salo de Carvalho: "El operativo en Río es parte de una guerra contra los pobres"
Para Carvalho "cada operación policial es una guerra". Tras la masacre en Río de Janeiro, el jurista analiza la relación entre el sistema judicial, la militarización de la policía y los intereses políticos.
