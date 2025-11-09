Ya con el nuevo gabinete en funciones, el Gobierno nacional pone el pie en el acelerador porque, a pedido de Estados Unidos, necesita que en sesiones extraordinarias el Congreso apruebe el Presupuesto 2026. Con ese objetivo entre manos, el flamante jefe de gabinete Manuel Adorni y el nuevo ministro del Interior Diego Santilli --que jurará en el cargo en los próximos días-- comenzaron la semana pas
El Gobierno prepara una cumbre ampliada de mandatarios provinciales con Milei
En Casa Rosada le pasan lista a los gobernadores
Se esperan más encuentros cara a cara para esta semana, que empezarán con Martín Llaryora y Marcelo Orrego este lunes. La agenda está centrada en las reformas laboral e impositiva y en la necesidad de recursos para las provincias.
