El nuevo libro de José Seoane, Neoliberalismo, neofascismo y crisis climática (Editorial El Colectivo) analiza cómo el avance de las ultraderechas en el mundo ponen en jaque a la democracia, amenazando la paz y la subsistencia en la medida que sostienen el ajuste neoliberal que deteriora las condiciones del trabajo y de la vida. “En el contexto de la transición hegemónica global que estamos viviendo, el neoliberalismo, que en sus comienzos fue la reacción victoriosa del capital frente a los trabajadores y los pueblos, está preso hoy de esa dinámica catastrófica”, explica el autor.

Ese neoliberalismo catastrófico ya no tiene nada que ofrecer a las poblaciones salvo caos y barbarie bien adobados por las innovaciones científico-tecnológicas actuales. Allí está Gaza, el genocidio del pueblo palestino transmitido en directo por redes y medios, el ejercicio impune de la violencia que naturaliza la crueldad, la brutalidad y el cinismo perverso. Se trata de una crisis multidimensional que pone en cuestionamiento las raíces de ese capitalismo occidental, moderno, colonial que tiene varios siglos. El libro no solo detalla con datos rigurosos este panorama amenazante, sino que también señala la importancia de la resistencia en América Latina en la que varios ciclos de luchas y de movimientos populares han forjado propuestas, experiencias, y horizontes para pensar el cambio que se necesita para vivir en una sociedad más justa.