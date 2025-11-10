"Es necesario alertar sobre la tentación neofascista del gobierno de Milei. Como psicoanalista no puedo quedar en silencio ante un gobierno cuyas políticas generan la ruptura del lazo social. Generan el aumento de los efectos de la pulsión de muerte: la violencia destructiva y autodestructiva... Pero digámoslo de entrada: éste no es un problema psicológico. El exceso de este liberalismo extremo qu