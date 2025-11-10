"Es necesario alertar sobre la tentación neofascista del gobierno de Milei. Como psicoanalista no puedo quedar en silencio ante un gobierno cuyas políticas generan la ruptura del lazo social. Generan el aumento de los efectos de la pulsión de muerte: la violencia destructiva y autodestructiva... Pero digámoslo de entrada: éste no es un problema psicológico. El exceso de este liberalismo extremo qu
El psicoanalista Enrique Carpintero analiza el totalitarismo del Siglo XXI
"El neofascismo se apoya en un liberalismo del miedo"
Así define el autor de La tentación neofascista la era de los gobiernos de ultraderecha. Su nueva publicación no es solo una extensa clase de historia, sino que también funciona como termómetro de la temperatura social en la era del neoliberalismo extremo.
