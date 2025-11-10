El municipio de La Matanza continúa el plan de obras de viviendas en el distrito con la construcción de más de 300 unidades que incluirán además la creación de espacios verdes, jardines, espacios de uso común y centros comerciales, en el segundo desarrollo habitacional en marcha más grande del país, según señaló el intendente, Fernando Espinoza.

El desarrollo de viviendas distribuidas en 8 manzanas, que incluye espacios verdes, jardines, áreas de uso común y centros comerciales, continúa su construcción. La obra, ubicada en Ciudad Evita, fue diseñada preservando la identidad histórica y urbanística de la localidad, un pedido expresamente realizado por el Intendente Espinoza para garantizar que el proyecto conviva en armonía con el perfil original.

"La gran obra en marcha de más de 300 viviendas en Ciudad Evita, es una de las más significativas en materia habitacional de la Argentina", explicaron autoridades locales.

Durante una recorrida por el predio en construcción, el intendente y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), recordó que la obra era demandada hace años por la comunidad.

"Hace muchísimos años que las vecinas y vecinos de Ciudad Evita estaban esperando una obra impresionante como esta, más de 300 viviendas con espacios verdes, jardines y lugares de encuentro para las familias", dijo durante la visita.



Además, aseguró que las viviendas llenan de orgullo a La Matanza, porque "significan dignidad, trabajo y futuro para miles de familias". "El pueblo es feliz cuando hay trabajo, cuando hay empleo y cuando ve crecer barrios hermosos como este”, resaltó Espinoza.



Por su parte, la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, agradeció a Espinoza por la “férrea voluntad de hacer obras para el pueblo de La Matanza” y destacó la extensión y el ritmo de la iniciativa: “Esta es la segunda obra de viviendas más importante del país, no solo de la provincia de Buenos Aires, por su magnitud, calidad e inversión. Algunas unidades ya superaron un avance del 70%, y todas estas viviendas de La Matanza vienen avanzando a un ritmo muy elevado”.

Por último, Espinoza aseveró: “Mientras Milei paraliza la obra pública y abandona a las trabajadoras y trabajadores, nos llena de orgullo nuestro gobernador Axel, nuestra vicegobernadora Verónica, que todos los días le están dando pelea al desastre económico del Gobierno nacional”, y concluyó: “Nosotros vamos a continuar generando desarrollo, trabajo y la esperanza de que hay otro camino y, a través de él, un futuro mejor para toda una Argentina”.

Cabe destacar, que continúa abierta la inscripción para el acceso a las nuevas viviendas de Ciudad Evita. Las y los interesados en calificar en la adjudicación de las mismas, pueden hacerlo ingresando a lamatanza.gov.ar/habitat/inscripcionviviendas. De esta manera, La Matanza sigue cumpliendo el sueño de la casa propia a cientos de miles de familias del distrito.