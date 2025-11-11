En el marco de la democracia representativa la libertad de expresión no es ni una declaración abstracta ni un derecho que se ejerce individualmente. Se trata de un pilar esencial para el funcionamiento de la sociedad y una práctica indiscutiblemente social. Tampoco es una cuestión apenas restringida al trabajo que desarrollan las y los comunicadores sociales, sino un derecho que, en primer lugar, le compete a la ciudadanía aunque tenga una aplicación particular y específica para quienes se desempeñan profesionalmente en el campo de la comunicación.
Comunicación y democracia
El derecho social a la libertad de expresión
La libertad de expresión es constitutiva de lo social en democracia. No se limita a la manifestación de la palabra. Incluye todas las expresiones comprendidas en el ámbito de la cultura y de las relaciones humanas. Es un derecho esencial para el funcionamiento de la vida en comunidad.
