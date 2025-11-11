Con la certeza de que el equipo conservará la categoría para el 2026, en Newell’s se abre el debate sobre el futuro del club. Los socios elegirán nuevas autoridades en las elecciones del 14 de diciembre. Y el viernes vence el plazo a las agrupaciones para presentar avales y oficial agrupación. El último partido del año el equipo lo juega el fin de semana en el Coloso del Parque ante Racing.

La delicada situación deportiva que atravezó el equipo en el Clausura dejó pausado el debate político en la institución. El fin de semana termina la participación del equipo en la temporada y se inicia así un mes de deliberaciones en el parque Independencia que desembocará con el voto del socio el próximo 14 de diciembre.

Todos los caminos conducen a que Ignacio Boero y el ex vicepresidente segundo Cristian D’Amico serán los candidatos a presidente. No aparecen en el horizonte otras opciones para el socio. La agrupación Unen, que lanza la candidatura de Boero, ya fue oficializada por la Comisión Electoral del club.

Entre tanto, Lucas Bernardi, técnico del primer equipo, retomó ayer los entrenamientos en Bella Vista tras la victoria frente a Huracán. El equipo cierra un muy mal año ante Racing en el Coloso del Parque. El único suspendido es Martín Fernández, por acumulación de amarillas. Carlos González, autor de uno de los goles en la trascendente victoria del pasado sábado, acusó dificultades físicas en Parque Patricios y su presencia está sujeta a la evolución que presente en la semana. Bernardi paró al equipo con línea de cinco y es probable que cambie la formación para el fin de semana. El que tiene chances de reaparecer como titular es Ever Banega, quien estuvo en el banco en la última fecha. Hoy se confirma día y horario para el partido con la Academia. A partir del fin de semana ningún partido comenzará antes de las 17.