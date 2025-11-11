Un numeroso grupo de intendentes de la UCR bonaerenses viajaron a La Plata para reunirse con el ministro de Economía, Pablo López, y su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Los intendentes llevaron un pergamino de problemas y dieron muestra a los funcionarios de las graves dificultades económicas que enfrentan en las comunas, algunas de ellas imposibilitadas a abonar el aguinaldo.

El encuentro, que duró más de dos horas en las oficinas del edificio de calle 8 concentró a los ministros con el presidente del Foro de Intendentes, Maximiliano Suescun, a sus pares de General Viamonte, Franco Flexas; de Magdalena, Lisandro Hourcade; de Lezama, Lalo Harispe; de General La Madrid, Martín Randazzo; de Lobería, Pablo Barrena; de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat; de Tres Lomas, Luciano Spinolo; de Rojas, Román Bouvier; de Florentino Ameghino, Nahuel Mittelbach; de General Madariaga, Esteban Santoro; de Monte, José Castro y el presidente del Comité Provincia, Miguel Fernández.

Todos los consultados negaron haber hablado del Presupuesto, aunque el punto clave de los textos está en el del endeudamiento, donde se incluye un fondo especial para los municipios. Si bien entre algunos jefes comunales hay dudas sobre el sistema que debe tener el mismo, entre los radicales esas dudas se disipan: “Que sea fijo, atado a la deuda o en especias, pero que nos tiren algo”, ironizó uno de los alcaldes.

Los alcaldes coincidieron en que, hasta hace unos meses, podían tener parte de los ingresos destinados a obras, pero este año “nos comimos eso al punto que ahora evaluamos cómo pagar aguinaldos”. Según confiaron, el ministro López planteó la necesidad de tener la Ley Fiscal Impositiva aprobada para que estén actualizados los valores, como así también el endeudamiento. “Nosotros le dijimos que así como nosotros entendemos y queremos colaborar en lo que podamos seguir haciendo, también pedimos que desde acá les pidan a los concejales de su fuerza política que nos colaboren con nuestros propios problemas económicos, porque algunos solo tiran piedras”, planteó un intendente boina blanca.

El reclamo por las deudas

En concreto, la reunión se basó en tres pilares centrales para los boinablanca: la cancelación de deudas por obras ejecutadas y programas en curso; el pago de compromisos atrasados vinculados a los Juegos Bonaerenses, IOMA, IPS y otros convenios específicos de obra y la posibilidad de anticipos de fondos o mecanismos extraordinarios de financiamiento para atender gastos corrientes.

“Es una situación compleja. Nosotros obviamente lo entendemos, no estamos ajenos a eso. Pero bueno, tenemos cosas para decir también. Nosotros somos el primer mostrador y necesitamos que nos prioricen en un momento de coyuntura compleja. Entendemos todo, lo que no podemos es no sentirnos priorizados”, dijo Suescun a Buenos Aires/12.

El planteo que llevaron los alcaldes fue el de “fortalecer” el dispositivo “más efectivo” que tiene el Estado para poder atender las demandas, que es el gobierno local. “Plata hay, no hay toda la que se necesita. Los recursos son escasos y necesitamos cobrar IOMA, necesitamos cobrar el juego bonaerense, necesitamos cobrar la obra que ejecutamos y no está pagada”, enumeró.

Para eso, se formará una mesa de trabajo entre el titular del Foro y algunos de sus pares junto a personal del ministerio para, en los próximos 50 a 60 días, poder encontrar un sendero de solución. “Nosotros no estamos planteando que haya fondos adicionales porque, en gran parte, podríamos dar respuesta cobrando la deuda actual”, aclaró el jefe comunal de Rauch.

Una de las demandas que llevaron a los ministros es que se les reconozca a las comunas aquella asistencia que hacen en distintas obligaciones que no son de incumbencia municipal como, por ejemplo, los gastos en materia de seguridad o en salud. “Queremos que los gobiernos locales sean centrales en las próximas decisiones”, cerró.

En otro orden, el intendente Flexas, uno de los que estuvo este sábado con Patricia Bullrich en el marco de la puesta en marcha del comando por las inundaciones, expresó haber pedido al ministro Rodríguez “ayuda” en el marco de la emergencia hídrica, al tiempo que señaló que la mesa que se conformó para ese fin se reuniría para “ayudar con los caminos en las partes donde se puedan salvar poniendo piedras, arreglando alguna alcantarilla, pero son todas soluciones de emergencia, pero el sábado se habló de trabajar sobre soluciones de fondo”.

“Para eso tiene que haber dos partes. Primero tiene que ver con el plan maestro del Salado, donde la Nación tiene que cumplir su parte en las etapas que está comprometida a hacer y la Provincia en las suyas. Si ellos solucionan ese problema, después todos los demás son problemas menores”, señaló.