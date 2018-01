Está claro que el sistema de dominacion y explotación premia a sus esbirros.

Como no habría de hacerlo si el Estado es el brazo armado del capital. Siempre lo fue.

La noticia del ascenso de un gendarme; partícipe de la violenta incursión en la Comunidad Mapuche; Pu Lof en Resistencia de Cushamen donde fue visto por ultima vez con vida el joven luchador anarquista Santiago Maldonado; no hace sino confirmar lo que no dejaremos jamás de decir y gritar por las calles. Cuando una alta funcionaria dijo con desparpajo que no arrojaría agentes federales por la ventana; sabía muy bien que los utilizaría en la represión de las protestas sociales y vaya si fue axial.

Diciembre de 2017 es la muestra cabal de ese accionar tan perverso como la lógica del sistema vigente. Balas; gases; carros hidrantes; detenciones. Heridos por doquier.

Premios y ascensos para los chacales artillados. Centinelas del privilegio de las elites de banqueros y mercaderes.

Castigo y persecución para los de abajo. Las y los insumisos. Esto es el capitalismo.

Quien quiera ver que vea; quien quiera entender que entienda. Nuestra lucha continua. No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos.

Compañero Santiago Maldonado Presente. Ahora y Siempre.

* Miembro de la APDH