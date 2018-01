"Le vamos a pedir al presidente (Eduardo Bermúdez) una licencia para ver si recapacita", reconoció el secretario de Newell's, José Menchón. Los directivos leprosos, en el marco de su feroz disputa por el poder del club, llevaron la pelea el terreno público y ayer fue Menchón el que entregó detalles del desmoronamiento de la Comisión Directiva. "A (Eduardo) Bermúdez no le creo, tengo muchas diferencias", asumió el secretario leproso. El club atraviesa su peor crisis desde la salida de Eduardo López, en diciembre de 2008 y el lunes se esperan nuevas renuncias tras una reunión de Comisión Directiva que se anticipa conflictiva.

"No sé quién manda hoy en Newell's, se va a saber el lunes", aseveró Menchón en el canal de cable de TyC Sports. El secretario llevó su renuncia el pasado mes de diciembre pero todavía no fue tratada por la dirigencia. El lunes, en reunión de Comisión Directiva, se le pedirá a Bermúdez que se tome licencia, algo que el presidente no está dispuesto a consentir. Y con Bermúdez firme en su puesto, se espera más renuncias, entre ellas la de Menchón. "Así no se puede seguir", asumió el secretario.

"Con Bermúdez tenemos diferentes criterios en lo dirigencial, más allá de lo futbolístico", dijo Menchón.

"Hace 15 días tenía intenciones de renunciar pero estoy fuerte en mi cargo. En la Comisión Directiva hay un par de pícaros, que aprovechan la situación, pero esperemos la reunión del lunes para ver qué pasa", desafió Menchón. "Con Bermúdez no me llevo bien. Tenemos diferentes criterios en el plano dirigencial y de las relaciones, más allá de lo futbolístico. Hay criterios distintos, el presidente tiene un manejo personalista", consideró el directivo que ayer salió a enfrentar públicamente al presidente rojinegro.

Por la sede del parque Independencia ayer no hubo presencia de los principales dirigentes. Los directivos ni siquiera presentaron al nuevo refuerzo, Hernán Bernardello, quien brindó en soledad su conferencia de prensa en Bella Vista. "El lunes se sabrá quién manda en Newell's. En el fútbol está Bermúdez y (Juan José) Concina y la marcha del club está todo muy acotado en lo económico y en manos del juez (del Fideciomiso, Hernán Bellizia). Pero Newell's se puede recuperar, no creo que se profundice la crisis. En la próxima reunión hay que aclarar ciertos puntos. Se pondrá todo arriba de la mesa y el que fogoneó esta situación lo tendrá que decir", finalizó Menchón.

Para la trascedente conclave de pasado mañana entre los dirigentes están en dudas las presencia de los vicepresidente Cristian D'Amico y Juan Matías, ambos de vacaciones.