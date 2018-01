El bloque Unidad Ciudadana de la Legislatura porteña rechazó el aumento anunciado recientemente por el gobierno en la tarifa del subte. “Desde que el subte está a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2012) hubo importantes aumentos de tarifas que no se correspondieron con una mejora del servicio. En abril de 2018 el aumento acumulado del pasaje alcanzará un 1.000 por ciento, superando ampliamente las metas inflacionarias oficiales y la evolución de los salarios”, remarcó la oposición. Luego destacaron que si bien cada vez es más caro viajar en subte, el presupuesto no aumenta a la par: mientras que en 2016 fue de 6.245 millones, para el 2018 será de 5875 pesos millones. En cambio, la tarifa trepó de 4,5 a 12,5 pesos (junio de 2018) en el mismo período. “Los porteños están compensando con su dinero la baja del presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, resalta el documento. Por último, Unidad Ciudadana recordó que presentó dos proyectos de ley referidos al subte: extensión horaria y estatización del servicio, como en las grandes urbes del mundo (Nueva York, París, Londres, Río de Janeiro, etc).