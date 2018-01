"Este tipo de cosas te reafirma todavía más el norte que uno tiene o que uno trata de tener", dice el baterista Pupe Barberis a Rosario/12 . No es para menos. Barberis ha sido elegido Mejor Baterista de Ryhthm & Blues según la votación realizada por la publicación especializada Baterística. En la nómina figuran los nombres de Damián "Hueso" Casanova, Daniel Tomaselli, Felipe "Pipe" Correa, Juanito Moro, Maxi Larreta, Pato Raffo, Ricky "Griego" Alonso. La elección del músico rosarino es todo un reconocimiento, que Barberis toma con alegría y agradecimiento.

"Durante el año pasado empecé a tener vínculo con el colectivo Baterística, entre las tareas que realizan destaca la revista pero también un montón de eventos que organizan a lo largo del año. Empecé a distribuir la publicación en Rosario, entre los alumnos. Un día, estoy dando clases y uno de los alumnos me dice que había visto mi nombre en la nominación del rubro Rhythm & Blues, lo que me causó muchísima sorpresa, nunca lo hubiese imaginado", agrega Barberis.

En cuanto a la elección que lo rubrica como el mejor, prefiere destacarlo como "un premio muy federal, lo podemos mirar así; si ves todos los rubros, el único de Rosario soy yo. Quizás es un poquito injusto, porque me consta la calidad de bateristas que hay acá, en la ciudad. Pero supongo también que el hecho de que uno esté tan activo y tocando con tanta gente, junto a la visibilidad que permiten las redes sociales, haya permitido que se terminen fijando en uno".

Pupe toca con Bonzo Morelli, con Caburo y con músicos de Estados Unidos que están de gira.

La lista de nominados es un lujo, ser parte de ella, de por sí, es todo un reconocimiento. Lo traslucen las palabras del músico: "Me encontré en un grupo de ocho bateristas, entre los cuales hay tipos muy importantes para el rubro, como Ricky Alonso, que fue baterista de Pappo; o Pato Raffo, un chabón que labura con un montón de gente en Buenos Aires. Toda gente que estaba nominada de igual manera que yo, pero recibí la sorpresa de haber sido el más votado, con lo cual me dio doblemente alegría. Es un reconocimiento que no te va a hacer mejor batero ni nada parecido, pero de alguna manera viene a reafirmar que si vos laburás de manera seria, este tipo de cosas te reafirman".

"Una clave es intentar ver qué necesita el artista de tu parte para que esté bueno lo que uno le ofrece".

-‑ Tal vez te genere cierta incomodidad ser elegido, pero también aparece el reconocimiento de ser parte de una misma cofradía.

-‑ Imaginate, Damián Casanova, uno de los nominados, es como un hermano mío. El día que fui a tocar al evento de fin de año de Baterística, donde en teoría ese mismo fin de semana daban los premios, dormí en su casa; quiero decir, cero rivalidad. Él fue el primero que me saludó cuando salió el resultado de que había ganado. La verdad, me parece que en el rubro baterístico el ambiente es más solidario, a diferencia de otros ambientes, como el de los guitarristas, en donde el ego quizás no deja ver ciertas cuestiones, pero entre nosotros es de otra manera. Lo puedo palpar en estos encuentros que organiza Baterística, cuatro o cinco por año, y tengo la suerte de poder asistir a algunos. Hay como una cosa de comunión, de aplaudir al que fue a tocar, lo que hace que la competencia sea menos salvaje, por así decirlo.

-‑ De tu tarea por venir, ¿qué elegís destacar?

-‑ Este año, en principio, lo que tengo como importante es grabar en febrero el disco nuevo de Bonzo Morelli, que vamos a grabar en el Estudio del Abasto, con Álvaro Villagra, un chabón que le grabó los últimos discos a Pappo, le grabó a Charly García, se han grabado grandes discos en ese estudio, es alucinante. Tengo también la grabación del disco nuevo de Caburo, y desde hace varios años con mi compañero Pachi (Castaño), el bajista que toca con Caburo, estamos acompañando a todos los guitarristas de blues de Estados Unidos que vienen al país y visitan Rosario. Está buenísimo estar en contacto con ese tipo de gente. Ahora, de hecho, tenemos dos presentaciones con Carlos Johnson, en Rosario (el 17 de febrero en Centro Cultural Roberto Fontanarrosa) y en Salto, provincia de Buenos Aires. Y después, la verdad que es siempre lo mismo, se trata de que el trabajo de uno sea constante, sea serio. No parar, ésa es la clave. En cuanto al año que comienza, yo ya estoy dando clases, y seguimos grabando, seguimos tocando.

La tarea constante y consistente de Pupe Barberis queda testimoniada por la cantidad de presentaciones que habitualmente realiza. Él mismo dice que "posiblemente, uno de los motivos por los que me hayan elegido mejor baterista sea por la cantidad y calidad de shows que hice durante el año. A lo largo del año pasado realicé casi cien shows, un promedio de un show cada tres o cuatro días; la verdad que es un montón. Para eso hay que organizarse. Si vos te organizás se puede hacer todo eso y mucho más también. Se trata de laburar siempre a conciencia, de ver qué requiere el artista que uno acompaña para poder ser eficiente al cien por cien, e interpretar desde lo musical qué es lo que el chabón que te llama para tocar necesita de vos. Ésa es una clave, intentar ver qué necesita el artista de tu parte para que esté bueno lo que uno pueda ofrecerle.

-‑ Me resulta un proceso de ida y vuelta: sos atento con los músicos que acompañás, y a la vez -el premio así lo significa‑ se te reconoce desde una singularidad...

-‑ Si uno quiere buscarle un porqué, éste podría serlo.