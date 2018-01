La situación de 51 trabajadores de la radio LT3 AM 680 es incierta, con retrasos salariales y falta de pago de aportes, y por eso mañana, desde las 10, habrá un nuevo paro en la emisora, que -según registra el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)- pertenece a Rosario Difusión, propiedad de Guillermo Whpei. Desde el mes de mayo la empresa viene desdoblando los pagos a sus empleados y a la fecha no se pagó la segunda cuota del aguinaldo y los sueldos de diciembre. Mañana, los trabajadores de LT3 concentrarán en la puerta de la radio y marcharán hacia Radio Nacional para pedir la reincorporación de los despedidos en medios públicos de todo el país, entre los que se encuentra Lilian Alba, de Rosario.

"La empresa Rosario Difusión SA, que públicamente se ha adjudicado el empresario Guillermo Whpei, acumula deudas millonarias por falta de pago de aportes patronales y al sistema de seguridad social; situación que resiente los servicios de las obras sociales", dice el comunicado del Sindicato de Prensa de Rosario. El martes, en el Ministerio de Trabajo provincial, habrá una audiencia a la que está convocada la empresa.

"La situación es realmente muy angustiante, porque no solamente la coyuntura, que es la falta de pago, sino que ahí lo que tenemos es un vacío empresario muy preocupante por el futuro. Guillermo Whpei, que decía detentar la propiedad de Rosario Difusión, hace unos cuantos meses que ha desaparecido, alegando que vendió la frecuencia, en un contrato privado, a Vórtice, cuyo titular es (César) Giancrisostemi, que hace cuatro o cinco meses ha desaparecido también", describió el secretario del Sindicato de Prensa, Edgardo Carmona, quien subrayó que "Whpei no da la cara, el Enacom no ha autorizado esa transferencia de licencia". La situación que describe Carmona es enrevesada: "Whpei pedía la transferencia de la licencia de la AM a Vórtice pero se quedaba con la FM, que se autotransferían a otra sociedad, Olimpo, que sí es de Whpei, aunque no lo reconozca explícitamente en los papeles, y bueno, todo eso no está autorizado por el Enacom. Todo está envuelto en una sensación de abandono, de estafa para no pagar las deudas, dejando a los trabajadores en una situación de incertidumbre absoluta". Rosario/12 intentó comunicarse con voceros de la empresa, pero no obtuvo respuesta.

Para Carmona, es "muy grave" porque "no hay referente para discutir".

Por eso, periodistas, operadores, locutores y administrativos y los gremios que los representan un paro mañana, desde las 10 de la mañana, con concentración en la puerta de la emisora y movilización a Radio Nacional, Córdoba 1331, a las 13. "Es interesante que Guillermo Whpei, que se reunió con el Papa preocupado por la esclavitud, tiene acá abandonados a 51 trabajadores", expresó la secretaria gremial de Prensa, Stella Hernández.