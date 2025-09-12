Un disparo, un campus universitario y una muerte que sacudió a la política estadounidense. Apenas se conoció el asesinato de Charlie Kirk, Donald Trump y Javier Milei señalaron a la izquierda como responsable. Sin embargo, la investigación reveló otra trama: detrás del crimen no estaba el “enemigo progresista” de su relato, sino un joven blanco de 22 años, influenciado por ideas extremas de la derecha.

Apenas se conoció el asesinato del activista Charlie Kirk en un campus universitario de Utah, el presidente norteamericano Donald Trump no dudó: “La violencia política de la izquierda radical ha lastimado a demasiadas personas inocentes”, escribió en su red Truth Social, adjudicando el crimen a sus adversarios políticos.

Horas más tarde, Javier Milei hizo lo mismo desde X: “Fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región. La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio”.

Quién es Tyler Robinson, el joven detenido acusado de asesinar a Charlie Kirk

Este viernes, la investigación dio un giro inesperado. Tyler Robinson, un joven blanco de 22 años, estadounidense, pasó de ser un nombre desconocido a convertirse en el epicentro de un escándalo político y mediático.

El FBI lo identificó como el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, y su detención fue posible gracias a que su propio padre lo reconoció en las imágenes difundidas por las autoridades. Robinson permanece detenido en la cárcel del condado de Utah y será formalmente acusado en los próximos días.

Según familiares y fuentes policiales, Robinson se radicalizó políticamente en los últimos años y comenzó a asilarse de su entorno. En conversaciones familiares, había expresado su rechazo hacia Kirk y sus ideas días antes del evento en la Universidad del Valle de Utah.

El joven llegó al campus en su Dodge Challenger gris y, tras disparar desde un edificio cercano al lugar donde Kirk hablaba ante cientos de personas, huyó hacia la casa familiar en el sur del estado. Detrás de la apariencia de un universitario común se escondería un joven obsesionado con la ideología de ultraderecha.

Los investigadores encontraron un rifle envuelto en una toalla y casquillos grabados con consignas de guerra y referencias a canciones de caracter extremista. Los mensajes recuperados de su teléfono revelaron un plan meticuloso que tenía detalles sobre cómo recoger y ocultar el arma hasta coordinar cambios de ropa para despistar a las autoridades.

