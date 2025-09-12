Estudiantes de La Plata recibirá este sábado a River, por la octava fecha del Torneo Clausura, en el que será el último encuentro de ambos equipos antes de sus respectivas series de cuartos de final en la Copa Libertadores.

El Millonario arriba a este encuentro en un buen momento, ya que viene de ganarle 2-0 a San Martín de San Juan en la última fecha, lo que le permitió mantenerse puntero en el Grupo B con 15 puntos.

El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo sigue con chances en los tres frentes, ya que está en los cuartos de final tanto de la Copa Argentina y en los de la Libertadores, instancias a las que accedió gracias a la buena tarea de su arquero Franco Armani, quien se lució en los penales frente Unión de Santa Fe y Libertad de Paraguay, respectivamente.

En una parada brava, River recibirá este miércoles a Palmeiras de Brasil por cuartos de final de la Libertadores.

Estudiantes de La Plata, por su parte, viene de caer en la última fecha frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo que lo hizo caer hasta la sexta posición, aunque tiene 12 puntos que lo mantienen a la expectativa.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, el equipo conducido por Eduardo Domínguez también está entre los ocho mejores y visitará el jueves a Flamengo en el Maracaná.

El partido, programado para las 19 (TV: ESPN Premium), se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata.

El Rojo vuelve a su cancha

Independiente recibirá este sábado a las 16.45 (TV: TNT Sports) a Banfield, por la fecha 8 de la Liga Profesional, en busca de un triunfo que le permita salir del fondo de la tabla en el Grupo B. El encuentro en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini tendrá la Tribuna Pavoni Alta y Baja inhabilitadas.

Dirigido por Julio Vaccari, el Rojo llega a este partido en un muy flojo momento, ya que todavía no pudo ganar en el Torneo Clausura, por lo que se encuentra último con sólo tres puntos.

A esta situación se le suma que en los últimos días la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) decretó su eliminación de la Copa Sudamericana por los incidentes entre sus hinchas y los de la Universidad de Chile.

Banfield, por su parte, tuvo un aceptable inicio de campaña en este Torneo Clausura, donde se ubica en el octavo lugar del Grupo A y ocupa el octavo y último puesto que entrega un cupo para los play-offs.

Dos por la permanencia

Sarmiento y Aldosivi se enfrentarán este sábado a partir de las 21.15 (TV: TNT Sports) en el Estadio Eva Perón de Junín, por la octava jornada del Torneo Clausura.

En un duelo crucial por la permanencia, el Verde recibe al Tiburón marplatense, que tendrá el debut de Guillermo Farré como nuevo entrenador tras la salida de Mariano Charlier.

Un Guapo en Mendoza

Godoy Cruz y Barracas Central abrirán la jornada sabatina desde las 14.30 (TV: ESPN Premium) en el estadio Feliciano Gambarte, por la octava jornada del Torneo Clausura.

El conjunto mendocino pudo poner fin a una racha de diez encuentros sin conocer la victoria tras batir a Platense en Vicente López.

Por su lado, el equipo dirigido por Rubén Insúa es líder del Grupo A y pelea por clasificar a la Copa Sudamericana 2026.



