”Yo soy hincha de Vélez desde los 2 años y siempre dije que si el club me necesitaba, iba a estar”, manifestó el delantero Mauro Zárate, flamante refuerzo e ídolo de la institución de Liniers, que llegó el domingo al país para iniciar su tercer ciclo en el Fortín y fue recibido por cientos de hinchas en el aeropuerto de Ezeiza. El experimentado atacante pertenece al Watford de Inglaterra, que en el segundo semestre del año pasado lo cedió a préstamo a Al Nasr de Dubai, equipo de la liga de los Emiratos Arabes. La rutilante incorporación para el equipo que dirige Gabriel Heinze, apretado con los promedios de descenso, será presentada oficialmente mañana en el estadio José Amalfitani, que abrirá sus puertas para los hinchas.

Zárate, que consiguió dos títulos con Vélez (Clausura 2005 y Supercopa Argentina 2013), acordó con el presidente Sergio Rapisarda los términos del contrato, que será a préstamo y se extenderá hasta el final de la actual Superliga, en el mes de mayo.

El futbolista de 30 años remarcó que las necesidades del club de sus amores siempre fueron “prioridad”, al tiempo que destacó la recepción que los simpatizantes velezanos le regalaron a su arribo al país. “Fue muy emocionante, no lo esperaba. El cariño de la gente fue increíble”, señaló Zárate, al tiempo que admitió que si bien recibió ofertas de otros clubes –entre ellos, River–, afirmó que en Argentina sólo jugará en Vélez. “(Marcelo) Gallardo no habló conmigo, pero unos dirigentes se contactaron el año pasado y también este año; yo les contesté que sólo juego en Vélez porque amo al club y no pretendo jugar en otro lado”, cerró.

Zárate, con una extensa carrera que abarca su paso por Birmingham City y Queens Park Rangers de Inglaterra; Inter, Lazio y Fiorentina de Italia; y Al-Sadd de Qatar, llega a préstamo con su pase perteneciente al Watford inglés luego de jugar la última temporada en el Al Nasr de los Emiratos Arabes Unidos, donde jugó 13 partidos entre octubre y diciembre en los que convirtió tres goles.