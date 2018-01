El dólar se ubicó ayer a 19,34 pesos, con un avance de 8 centavos. Las altas probabilidades de que el Banco Central baje hoy la tasa de interés generaron mayores compras en la city, en donde las expectativas son de un tipo de cambio que irá en alza con el correr de las semanas. Uno de los elementos destacados fue que se dejó de publicar el informe semanal de liquidación de cosecha, el cual elaboran en conjunto las cámaras de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). Indicaron que ya no es obligatorio liquidar las divisas en el país y por lo tanto el informe no era relevante. El año pasado se terminó de flexibilizar el sector, eliminando los plazos para registrar la entrada de dólares de la exportación en el país. Las reservas internacionales del Central terminaron en 55.257 millones de dólares, con una baja de 202 millones. La entidad no intervino en el mercado cambiario.

En la agencia de inversiones Portfolio Personal aseguraron que “la expectativa es de un recorte en el tipo de interés de referencia, luego del cambio de metas de inflación. Ahora el mercado evaluará y tomará decisiones en función de la magnitud del mismo y la explicación de por qué tal movimiento”. Agregó que “entre inversores descontaron ya un ajuste a la baja de la tasa, que se estima podría estar en el orden de 150 puntos básicos”. Las Lebac en el mercado secundario se operaron en el corto plazo al 26,75 por ciento, mientras que las de 254 días al 25,40 por ciento, reflejando ese posible descenso.

El dólar minorista no fue el único con subas. El tipo de cambio mayorista cerró ayer en 19,05 pesos, con un avance de 13 centavos. A media mañana la divisa había alcanzado un nivel de 19,14 pesos, que en las últimas horas de la rueda fue moderando. En lo que refiere al mercado de futuros Rofex, se operó el equivalente a 540 millones de dólares. A fin de enero los contratos se cerraron en 19,30 pesos, con una tasa implícita de 22,52 por ciento, mientras que la operación de más largo plazo fue a agosto, al cerrar en 21,57 pesos, con una tasa implícita de 20,73 por ciento.

La novedad de la jornada fue que las cámaras Ciara y CEC, que representan un tercio de las exportaciones argentinas, dejaron de publicar su reporte semanal de liquidación de divisas del sector. Estas entidades argumentaron ya no es obligatorio liquidar divisas en el país. “Se está evaluando realizar un resumen mensual de operaciones”, apuntaron. La política económica de desregulación y apertura comercial benefició al sector agropecuario, al permitirle no ingresar las divisas de sus exportaciones en la economía. Esto le restó importantes herramientas al Central para manejar la política cambiaria del país.

En cuanto a las acciones del MerVal, se registró un alza del 0,5 por ciento. Las firmas con mayores subas fueron YPF (4,2 por ciento) y Petrobras (2,7). Entre las caídas se destacaron Central Constanera (1,5 por ciento) y Grupo Financiero Galicia (1,4). La suba del precio internacional del petróleo fue otro de los elementos destacados de la jornada, al cerrar en 67,78 dólares por barril de crudo, es decir un alza del 0,2 por ciento. Las materias primas de alimentos anotaron caídas. Se destacó la baja del 0,3 por ciento de la soja, del 1,1 por ciento del maíz y del 0,7 por ciento del trigo. El oro, mientras tanto, marcó una baja del 0,1 por ciento y cerró en 1319 dólares la onza.