“Por favor, lean la nota entera y compartan”, escribió en su perfil de Facebook la cantante Vicky Buchino, al comienzo de un texto en el que denunció que cuando ella “era una nena, bastante más joven”, Cacho Castaña la acosó sexualmente, aprovechando la confianza que tenía en él por ser amigo de la familia, y con la excusa de ayudarla a grabar un disco. En tanto, el cantante será citado a “conversar” por el Instituto Nacional de las Mujeres, anunció ayer su titular, Fabiana Túñez.

“Una noche, después que tu mujer de entonces iniciara una gira por México, que le llevaría alrededor de tres meses, llamaste a mi casa para comenzar a darle forma a ese disco que jamás se realizó”, escribió Buchino, quien recordó que poco después ella y Castaña cenaron en Edelweis. Luego de comer, él la llevó a un lugar donde “había ‘mujeres desnudas bailando (…) a las 4 am te pedí que me llevaras a casa”. Cuando ella iba a bajar del auto, él le pidió que esperara. “Comenzaste a decirme que yo ‘te volvía loco’, que ‘mi piel’, ‘mi boca’ y blah blah. Pero no te conformaste con eso, comenzaste a masturbarte. En mi ‘face’, mientras hablabas de mis ‘atributos’”. Luego, ella logró escapar y contar lo sucedido pero solo a su madre.

“Gracias a mi terapia y a entender que eras un pobre tipo”, escribió la cantante, “esto lo superé”. “No hables mas Cacho Castaña. No nos nombres mas (las mujeres digo)”, pidió.

La citación que Túñez anunció que hará a Castaña, por otra parte, será para “conversar con él y (que) entienda que no es nada más que una moda, es necesario analizar el uso del lenguaje en los medios de comunicación porque la lucha también esta ahí”.

Involucrados aquí y ahora, el ciclo televisivo en el que Castaña dijo, como chiste, “si la violación es inevitable, relájate y goza”, abrió ayer con una referencia de su conductor, Mariano Iúdica, a lo sucedido.

“Estas frases ya no tienen lugar en la televisión, no tienen lugar en los medios y el que no lo entiende se va a quedar afuera”, dijo Iúdica.

Si bien durante la emisión del lunes sólo un panelista hizo notar a Castaña que su frase no podía ser percibida como un chiste, y fue tratado de “gil” por el cantante por hacerlo, ayer otra de las integrantes del envío aseguró: “como programa no avalamos la reacción de Cacho al enfrentar a un compañero”.

“El mundo ha cambiado. Hay cosas que antes se decían y se usaban como latiguillos que ya no se pueden usar y menos decir que es un chiste”, subrayó Iúdica.