En las plantas de Esteban Echeverría y Ezeiza de la ex avícola Cresta Roja, luego de más de una semana de paro, comenzaron a realizar asambleas para discutir medidas por el dinero adeudado por la patronal de Proteinsa. Entre ellas, los trabajadores no descartan cortar el ingreso al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ayer ambas plantas amanecieron con los portones cerrados y militarizadas con efectivos de la Policía Bonaerense. Al paro de sumaron los trabajadores del sector de granjas de San Miguel del Monte. Santiago Fontana, miembro del cuerpo de delegados de planta 2, explicó que “nos siguen extorsionando, exigiendo que primero trabajemos y después nos pagan, cuando todo lo adeudado es por días que ya trabajamos. En las reuniones la patronal ofreció un cronograma de pagos que recién se terminaba en febrero y no fue aceptada por los trabajadores”.