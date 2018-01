PERU

Repudio a Fujimori

La ex candidata presidencial Verónika Mendoza criticó el indulto al ex mandatario Alberto Fujimori que alegó problemas de salud para saltar su prisión y, después de estar internado, se fue a su casa. Además del autoritarismo y las causas por corrupción Fujimori quedaría impune por la esterilización masiva de mujeres sin su consentimiento en una clara violación a sus derechos sexuales y reproductivos. “Estas imágenes son puñaladas en el corazón de la democracia y la dignidad nacional. Qué clase de país podemos construir si permitimos que se libere a un ladrón y asesino. No lo podemos permitir”, señaló la dirigente.

NUEVA ZELANDA

#MiraPeroNo Toques

El Rythm & Vines de Gisborne es un festival de música al norte de Nueva Zelanda que recibe el año nuevo. En ese contexto, un hombre empezó a correr a dos chicas y le tocó los pechos a una de ellas que estaba en topless. La víctima, Madeline Anello-Kitzmiller, de 20 años, sostuvo que sigue esperando una disculpa por parte del acosador. Pero otra chica, Giann Reece, grabó el abuso y lo difundió por Facebook: “No sé quién serás, chica de los pechos resplandecientes, pero tu y tu amiga fuiste el punto culminante de mi experiencia en el festival. Espero que tu y tus pechos hayan llegado seguras a sus casas” y generó el hashtag #MiraPeroNoToques

ESTADOS UNIDOS

Abusador expulsado del ballet

El director artístico del Ballet de la Ciudad de Nueva York, Peter Martins, de 71 años, se retiró a raíz de denuncias contra él por acoso sexual y abusos verbales y físicos. En 1967 empezó a bailar y desde 1989 era el único responsable artístico. Desde diciembre estaba suspendido por una denuncia anónima. Y, más tarde, cinco bailarines denunciaron abusos verbales y físicos. El organismo recalcó que se toma en serio las denuncias y que sigue realizando una investigación.