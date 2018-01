Lentamente, pero de manera ininterrumpida, aparecen nuevas voces en Gran Brataña a favor de un nuevo referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea. Desde el ex primer ministro Tony Blair hasta el antiguo líder liberal-demócrata Nick Clegg, son muchos los que advierten que el 52 por ciento con que ganaron los euroescépticos en junio de 2016 no constituye una mayoría sólida para determinar la salida del Reino Unido de la UE, decisión que ha sumido al país en un debate permanente sin solución a la vista, pese a que la actual primera ministra Theresa May fijara la separación para marzo de 2019.

Hoy se levantó otra voz a favor de una nueva votación, la de Nigel Farage, uno de los principales fogoneros del Brexit, quien propone votar de nuevo para ratificar la salida del Reino Unido de la UE y terminar con las críticas al proceso de separación "He cambiado de opinión", dijo el ex líder de la ultraderecha, ex titular del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), quien hasta ahora se oponía a una nueva convocatoria.

A pesar de que su partido fue borrado del parlamento inglés en las elecciones convocadas por May el año pasado, Farage, quien sí integra el Parlamento Europeo, dijo que "está claro que Blair y Clegg llorarán y suplicarán durante todo el proceso (de separación de la UE), así que tal vez sea mejor convocar a otro referéndum". “Tal vez sea mejor convocar otro referéndum, pero no uno de múltiples opciones, sino con una pregunta que deje finalmente las cosas claras”, sugirió. Apodado Mr. Brexit por Donald Trump, quien apoyó la salida del Reino Unido, Farage vaticinó que si se votara otra vez "el porcentaje de votos a favor de la salida será mayor y así acabaremos de una vez por todas y Blair podrá desaparecer en la oscuridad”.

Quien planteo la necesidad de una segunda votación fue Lord Malloch-Brown, titular del think tank Best for Britain, quien advirtió que “cada día que pasa está más claro el desastre del Brexit y su impacto en la economía y en nuestra sociedad", y bregó para que antes de fin de año los británicos puedan expresarse al respecto en las urnas. "Con sus comentarios, Nigel Farage parece ignorar el caos que la salida de la UE está creando en este país. Ni él ni sus aliados saben qué es lo que vendrá después", agregó Malloch-Brown.

Entre los partidarios de la separación, no sólo Farage ve con buenos ojos un nuevo referémdun. "La única solución ahora es volver a las urnas y permitir que la gente grite desde los tejados para expresar su apoyo a un verdadero Brexit", se entusiasmó el millonario Arron Banks. "El Gobierno de Theresa May se está deslizando hacia un "falso Brexit" consideró el creador de la campaña Leave EU, que pretende una mayor base de sustentación para May, obligada a pactar cuestiones aduaneras con Bruselas, mientras batallla entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Mientras los críticos quieren que se vote para revertir el ajustado resultado del 23 de junio de 2016, otros quieren lo mismo para ratificar el triunfo de los separatistas con mayor contundencia e ir al fondo con la salida.