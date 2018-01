El técnico de Racing, Eduardo Coudet, relativizó el poderío que ostentan Boca y River en el mercado de pases y confió en las posibilidades de su equipo para los tres desafíos que tendrá en la temporada: la Superliga, la Copa Argentina y muy especialmente la Copa Libertadores. “Cada torneo que arranco juego para ser primero, por eso apuntaremos a los objetivos cortos, o sea cada partido que tengamos”, dijo Chacho, que además dejó en claro su prioridad de “jugar con un enganche”, aunque reconoció que buscará “el mejor sistema” para que sus futbolistas puedan sentirse “cómodos” dentro del campo. Elogios para Lisandro López y Lautaro Martínez (que sigue hasta mediados de año, ver aparte), los delanteros estrella del equipo.

Al frente de Racing en la pretemporada que el plantel lleva a cabo en Mar del Plata, Coudet habló sobre la filosofía que pretende inculcar a sus nuevos dirigidos. “La idea es tratar de bajar conceptos, e intentar ser dinámicos y agresivos con la idea de sumarlos a los espacios reales. Hay que trabajar mucho e intentar ser lo más competitivos que podamos en cada partido”, confió el ex DT de Central, quien añadió en referencia a su deseo futbolístico: “Preciso un lateral izquierdo. Y me gusta jugar con un enganche, pero hay que conseguirlo y eso es difícil”.

Por otra parte, el entrenador de paso reciente por el Xolos de Tijuana mexicano también se refirió a los equipos que conducen Marcelo Gallardo y Guillermo Barros Schelotto en relación con la contratación de refuerzos. “River y Boca marcan la diferencia desde su poderío económico, pero no me quejo con lo que se está haciendo en Racing. Estamos en contacto con Diego Milito; a partir de la lista que se definió para la pretemporada, buscamos las mejores opciones, y cuando buscás jugadores que juegan bien al fútbol, es difícil no ponerse de acuerdo”, discurrió sobre el desempeño del ídolo de la Academia y actual secretario técnico del club, responsable de llevar adelante las negociaciones de las incorporaciones del primer equipo.

Por último, Coudet se refirió a los dos atacantes de primera línea de que dispone: “Todos arrancan de cero, pero Licha López es nuestro capitán y bandera del equipo. Para mí es un jugador importantísimo que nos va a dar mucho; en un principio lo pienso dentro de los once y sé que lo va a sostener con sus actuaciones”. En tanto, sobre Martínez –la última joya de la institución– ponderó: “Es un fenómeno en todos los aspectos”.