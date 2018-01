Boca le presentó ayer una nueva oferta al Milan de Italia por el defensor paraguayo Gustavo Gómez, que consiste en un préstamo por 18 meses y con una obligación de compra de 4 millones de euros si juega el 60 por ciento de los partidos. El club italiano deberá responder en las próximas horas y si no se concreta la llegada del zaguero central ex Lanús, el Xeneize se retiraría del mercado, aunque todavía tiene esperanzas de poder terciar en el pase de Nicolás Gaitán si es que el delantero del Atlético Madrid no encuentra una oferta que lo atraiga para seguir su carrera en Europa. El defensor del seleccionado paraguayo, una obsesión del entrenador Guillermo Barros Schelotto, le manifestó a la dirigencia de Milan que no quiere jugar ni en Udinese de Italia ni en Flamengo de Brasil, dos equipos que ofertaron por él.

A la espera de la resolución de esta transferencia, el Mellizo continuó con los trabajos de pretemporada en Los Cardales. Ayer, el técnico paró dos equipos, de cara al amistoso del domingo frente a Godoy Cruz, en Mendoza. El primero lo integraron Sara; Buffarini, Vergini, Heredia, Mas; Chicco, Lamardo; Espinoza, Guerra, Benítez; Bou. Este sería el equipo para visitar al Tomba. Luego Guillermo alineó a Sara; Peruzzi, Goltz, Heredia, Mas; Chicco, Lamardo; Pavón, Tevez, Cardona; Abila. Este sería el once tentativo para enfrentar el miércoles 17 a Aldosivi, en Mar del Plata.

Fernando Gago y Darío Benedetto, en plena recuperación de sus lesiones, hicieron trabajos diferenciados, en tanto Magallán se reincorporó tras la licencia otorgada por el fallecimiento de su padre.

La próxima semana, tres o cuatro jugadores se irán de Boca porque la idea del cuerpo técnico es achicar el plantel. Ya se fue Nahuel Molina a Defensa y Justicia (antes se había ido Agustín Bouzat a Vélez) y otros que podrían emigrar son Fernando Evangelista (a Patronato de Paraná o San Martín de San Juan), Gino Peruzzi (al exterior) y Gonzalo Maroni y Walter Bou (a Huracán).