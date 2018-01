Los ex dirigentes de la Uocra de Bahía Blanca, entre ellos el ex secretario general Humberto Monteros, fueron detenidos ayer por la Policía Bonaerense durante 19 allanamientos realizados en esa ciudad, en Monte Hermoso y Coronel Suárez, en una causa donde se los acusa por “delitos de asociación ilícita en concurso real con más de 30 hechos de extorsión”. Enterados de las detenciones, la conducción nacional del sindicato que lidera Gerardo Martínez repudió la conducta de los detenidos y recordó que la seccional está intervenida desde octubre pasado. Por otra parte, voceros del gremio no dejaron de resaltar la utilización política que hace el oficialismo de estos hechos para profundizar su ataque a los sindicatos.

En la Uocra nacional comparan la conducta de Monteros y sus cómplices con la de Juan Pablo “Pata” Medina de La Plata, que también está detenido. En ese marco, recordaron que a mediados del año pasado habían recibido de forma extraoficial “comentarios” sobre las maniobras que solía realizar el detenido Monteros para conseguir beneficios. Según estos voceros, la dirección nacional del gremio decidió ponerle fin a la comisión directiva de Bahía Blanca. En ese sentido le reclamaron la renuncia a todos y se concretó la intervención de la seccional desde el 6 octubre pasado. En esa oportunidad le notificaron a Montero, además, “el cese de rentabilidad”.

La actual intervención está trabajando en la depuración de los padrones de afiliados porque, aseguraron, hay gente que jamás trabajó en la construcción.

“Tanto el ‘Pata’ Medina como Monteros son dos casos escandalosos, groseros y repudiables pero no representan la generalidad del sindicalismo argentino. Ahora, si uno ve el panorama general es llamativo que cada vez que los sindicatos se oponen a alguna política del gobierno nacional aparecen estas causas. Esto hace dudar de la independencia algunos jueces”, confesó a PáginaI12 un dirigente de la construcción.

Formalmente, los detenidos habían sido denunciados por empresarios locales. Luego se sumó la gobernadora María Eugenia Vidal, que en el momento del arresto del Pata Medina había afirmado que tanto ella y su gobierno habían sido “auxiliares en la investigación de la justicia”, para relacionarlo con su pretendida lucha contra las mafias. En el caso de Bahía Blanca, había vinculado a la Uocra de esa localidad con la paralización de obras en rutas, al sostener que el ahora detenido Burgos exigía una mayor remuneración que la prevista en el convenio y obligaba a contratar determinados proveedores.

En los operativos realizados en la madrugada de ayer fueron detenidos diez personas. Además de Monteros, cayeron el ex secretario adjunto José Bernardo Burgos y los ex dirigentes del gremio bahiense Pablo David Gutiérrez, Nelson Damián Cabrera, Carlos Carrillo, Mario González, Raúl Erbin, Sergio Vázquez, Anibal Aranda y David Muñoz.

La causa la inició de oficio la fiscalía general de Bahía Blanca, a cargo de Juan Pablo Fernández y por el fiscal Gustavo Zorzano. A partir de ese trabajo, se ordenaron los 19 allanamientos donde fueron detenidas diez personas”. Monteros fue detenido en una casa ubicada en la localidad bonaerense de Monte Hermoso. Allí decomisaron más de 5 millones de pesos y 100 mil dólares que se encontraban en bolsas y cajas, además de drogas.

Los voceros del juzgado señalaron que la causa fue caratulada como asociación ilícita y extorsión y calificaron a los detenidos como “un grupo de personas dirigidas y organizadas por los dos jefes máximos de la Uocra local, Monteros y Burgos, que dirigían a los restantes partícipes de esta asociación ilícita”, y operaban a través de la “coacción y extorsión a empresarios del ramo de la construcción”.

Según información de la causa, el sistema consistía en pedir a las empresas “sumas de dinero o contratar las empresas de ellos mismos o vinculadas -con sobreprecios-, que les dejaban importantes ganancias bajo apercibimiento de paralizarle las obras o de hacerle asambleas”. Un modus operandi que bien podría asimilarse al de Marcelo Balcedo del Soeme platense, pero éste, a diferencia de los bahienses, parece que usaba el pool de medios de comunicación de su familia para conseguir beneficios non sanctos.

El fiscal Fernández aseguró que Monteros y Burgos eran los jefes de esta “asociación ilícita” y que el resto de los detenidos cumplían diferentes roles en la estructura destinada a llevar adelantes las extorsiones.

Ayer, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, consideró que la Uocra de Bahía Blanca “se ha sacado una lacra de encima”.