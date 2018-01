El video en el que varios policías de la Ciudad prepotean y maltratan a un adolescente en la puerta de un Mc Donald’s, sobre la avenida Corrientes al 1200, derivó en una denuncia ante el asesor tutelar de Cámara en lo Contencioso Administrativo, Gustavo Moreno. El asesor pidió se investigara la actuación policial, de evidente maltrato en las imágenes filmadas, y se determinara si existió incumplimiento de la hamburguesera a habilitar públicamente el baño según una resolución del ex Concejo Deliberante, vigente a la fecha. Moreno dio intervención a su colega Carlos Bigalli, asesor tutelar penal, quien pidió a la jueza penal juvenil 3, Carla Cavaliere, investigar la intervención policial. Moreno, además, pidió a la Agencia Gubernamental de Control que investigue si Mc Donald’s cumple con la resolución municipal. El chico no llegó a ser detenido por intervención del juez de Menores 6. No siempre el uso del celular implica coleccionar imágenes en una caja virtual. También se puede atravesar la barrera de lo virtual con la intención de transformar la realidad.

El video fue tomado por la periodista Mercedes Ninci el sábado 13, durante la tarde, mientras caminaba por la avenida Corrientes al 1200, en la puerta del McDonald’s donde se topó con la situación. Más tarde presentó la denuncia telefónicamente ante el asesor Gustavo Moreno. En la escena grabada se ve a tres policías de la Ciudad encima de un adolescente con el torso desnudo. El chico está de espaldas contra el piso en la misma puerta del McDonald’s, llora e implora algún tipo de piedad. El uniformado con mayor exceso de corporalidad está prácticamente parado encima y le grita: “¡primero, vos no sos de acá!”, como si los peatones de Corrientes tuvieran algún tipo de origen común; además, “¿¡qué hacés acá!?”, pregunta apuntando con el dedo. Inmediatamente lo amenaza diciendo “vení y peleáte conmigo!”. Las escenas prosiguen, al chico lo zamarrean mientras llora y se enoja. Alrededor, la gente se agolpa, mira, participa, un hombre quiere que todos se enteren que fue él quien llamó al 911; otro pasa y comenta que “hay que matarlo”, polemizan con él. Otros participan activamente en la defensa del chico, como veedores policiales.

Ninci presentó la denuncia en forma telefónica ante Gustavo Moreno. El asesor señaló a PáginaI12 que el chico aludió tener 14 años. “Al ver que lo estaban filmando –dijo Moreno– el policía (el excedido en cuerpo) se acercó a quien él llamó la ‘víctima’, otorgando autoría consecuentemente al adolescente, apareciendo grabado un hombre de seguridad del local, quien manifestó que el suceso había comenzado cuando el adolescente quiso entrar al baño, y el personal del local no lo dejó”.

En medio de la discusión, el de seguridad dijo que el pibe le había tirado un cabezazo, mientras que el adolescente decía que el personal de seguridad de seguridad le había pegado como también los policías.

Cuando recibió la denuncia, Moreno constató que la policía no había intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, “como lo establece claramente el artículo 85 inciso 4 de la ley 5.688”, destacó el asesor tutelar, y ordenó que la Policía de la Ciudad debe, en todos los casos de detención de niños y adolescentes, dar inmediata intervención al Consejo. Además, Moreno dio intervención a su colega, el asesor tutelar en lo penal Carlos Bigalli, quien ayer presentó ante la jueza penal 3 en lo juvenil Carla Cavaliere un pedido de investigación de lo sucedido.

El único punto favorable a los casacas borravino es que llamaron al juzgado de Menores 6 para curiosear sobre qué actitud tomar con el jovencito. Si detenerlo y pasar a expresarse con mayor libertad sobre el cuerpo del joven, o mantener la racionalidad virtual y soltarlo, por definir de alguna manera la animalidad del acto.

“Lo cierto –sostuvo Moreno– es que la conducta policial aparece como reprochable por los gritos y el trato irrespetuoso (el corpulento le grita al adolescente tirado en el piso invitándolo a pelear), en tanto el protocolo para las fuerzas de seguridad (Resolución 906/2014 del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación) dispone que los adolescentes no pueden sufrir un trato violento, humillante, o intimidatorio en el marco de las intervenciones policiales, debe existir un uso racional de la fuerza, y las comunicaciones deben ser claras y respetuosas.”

“Aparece paradójico –agregó el asesor– por otra parte, que el hecho se hubiera originado por la negativa de personal de seguridad del local de comidas rápidas a dejar entrar al adolescente al baño, cuando se encuentra vigente la resolución 46.798/93 del ex Concejo Deliberante, que establece que el uso de las instalaciones sanitarias de confiterías, bares, restaurantes, salones de té, y demás, deberá estar liberado para toda persona que así lo solicite, haya o no efectuado consumición.” Moreno le pidió entonces a la Agencia Gubernamental de Control que controle si el local cumplió con esa normativa. Además, pidió a Google que retire la filmación de la red para no vulnerar el derecho a la imagen del adolescente.

