Docentes y rectores de los Institutos de Formación Docente (IFD) de la Ciudad de Buenos Aires denuncian que el sistema de inscripción online para los ingresantes tiene muchos problemas para funcionar desde que se habilitó, en octubre, y que el Gobierno de la Ciudad no difunde las convocatorias de las inscripciones. El temor de la comunidad educativa es que por el proyecto de la Universidad de Formación Docente de la Ciudad (UniCABA) –que fue enviado a la legislatura el 1 de diciembre y por el cual esa institución reemplazaría a los 29 institutos estatales– muchos aspirantes a ingresar a las carreras docentes piensen que los institutos están cerrados. De aprobarse el proyecto, la Universidad empezaría a funcionar en 2019, de modo que este año los IDF funcionarán con normalidad.

En diálogo con PáginaI12 el Secretario General de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, opinó que el gobierno de la Ciudad “generó la fantasía –y esa era su intención– de que los institutos de formación docente ya están cerrados”. “El plan A del gobierno era que la inscripción de primer año no abriera para 2018, como hicieron en los cinco institutos de la provincia de Jujuy”, aseguró López, y subrayó que “gracias a la lucha de los estudiantes, los profesores y los rectores, eso no fue posible y el gobierno tuvo que abrir la inscripción de este año”. Aún así, el gremialista señaló que la inscripción tuvo dificultades: “el gobierno no difunde la inscripción y la página web de la inscripción online no anda bien desde noviembre”.

Los docentes armaron el blog http://ifdenlucha.blogspot.com.ar/p/nuestros.html?spref=fb&m=1 en el que explican qué deben hacer los aspirantes en caso de no poder anotarse en la página oficial. En ese sitio, además, se puede encontrar la información para contactarse directamente con los institutos.

Por su parte, la presidenta del Consejo de Educación Superior de Gestión Estatal de la Ciudad (Cesge), que nuclea a los 29 institutos porteños, Patricia Simeone, contó a este diario que desde que se abrió la inscripción en octubre “hubo varias denuncias por parte de aspirantes que llamaron a los institutos porque la plataforma de inscripción no funcionaba bien. En especial hubo problemas en el paso 3 de la inscripción, que es el momento en el que los aspirantes deben elegir un instituto”. Simeone, quien además es rectora del instituto Joaquin V. González, señaló que “los aspirantes que llamaban decían que había muchos institutos que no aparecían entre las opciones”.

El 30 de noviembre varios llamados telefónicos denunciaron la caída de la plataforma de inscripción. Por ese motivo, y por el anuncio del proyecto de la Universidad de Formación Docente, el Cesge convocó a una conferencia de prensa. “Ese día fuimos muy claros: aseguramos que ningún aspirante se iba a quedar afuera porque no andara la página o porque en el sistema no figurara el instituto en el que se querían anotar”, apuntó la rectora. Simeone explicó que en caso de tener problemas para anotarse a través de la página web, “insistimos a los aspirantes que se presenten en los institutos, y ahí los van a ayudar a terminar la inscripción”. Durante todo enero y hasta el 15 de febrero los institutos permanecerán cerrados, como ocurre todos los años. La presidenta del Cesge recomendó a los aspirantes “consultar la página web del instituto en el que estén interesados para ver cuándo pueden acercarse a hacer el paso 3, para validar la inscripción online y presentar la documentación”.

Uno de los principales problemas que tienen los institutos para la convocatoria de ingresantes es la falta de difusión de las carreras por parte del gobierno. Simeone indicó que “no existen políticas públicas de difusión de la inscripción para los institutos, no hay difusión de nuestras carreras y sobre la carrera docente en genera”.