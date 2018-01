La plataforma de YouTube censuró el video “Como hacerse un aborto de manera segura” del Colectivo Salud Feminista. En la actualidad en la Argentina no hay ley de aborto legal, seguro y gratuito, pero el aborto es legal por causales, ya que todas las mujeres pueden interrumpir un embarazo si va a perjudicar su salud en un sentido físico o emocional, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, no solo las más pobres están más expuestas a la clandestinidad, la maternidad forzada, las lesiones por abortos mal hechos, el dolor o la muerte. También el acceso o la falta de información es, en la actualidad, una línea divisoria en sus derechos. Por eso, cortar la difusión por una de las redes sociales más vistas y buscadas por jóvenes y adolescentes es de suma gravedad para el acceso a derechos.

El 16 de enero del 2018 Youtube eliminó de su plataforma el video “Cómo hacerse un aborto de manera segura’’, realizado en 2015, con la colaboración de Malena Pichot, que brinda información sobre cómo acceder a un aborto seguro en Argentina. Además, cuenta con información útil para toda Latinoamérica. El video ya contaba con más de 2.000 visitas diarias y había sido mirado por más de 1.600.000 personas. No fue una censura sin antecedentes. YouTube también sacó de su plataforma a Women on Web y Women on Waves que, luego de la difusión mediática, fueron repuestos. “Lo sucedido no es un hecho casual y denunciamos públicamente a la compañía Youtube por su política de censura a las luchas feministas”, denunció el Colectivo de Salud Feminista. Mientras que la red social Facebook ya había censurado a la comunicadora feminista Liliana Daunes y esta semana lo hizo con el periodista Maximiliano Montenegro, de Diario Popular, por luchar contra la aplicación del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP).

Más información: comohacerseunaborto.com